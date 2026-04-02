Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

  • Joana Lopes
  • 2 abr, 13:00
Folar de carnes
Este folar de carnes prova que a Páscoa não é feita apenas de doces.

Ingredientes:

  • 450 g de farinha
  • 1 c. chá de fermento de padeiro seco
  • 1 ovo (+ 1 para pincelar)
  • 75 g de manteiga amolecida
  • 175 ml de leite morno
  • 1 chouriço
  • 1 farinheira
  • 150 g de bacon

Preparação:

  1. Numa taça de batedeira, mistura todos os ingredientes, à exceção das carnes, e amassa até a massa ficar homogénea.
  2. Junta as carnes cortadas em cubos e envolve bem. Deixa a massa levedar até duplicar de volume.
  3. Forma uma bola, coloca-a num tabuleiro forrado com papel vegetal e coze no forno a 180 °C durante aproximadamente 1 hora.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Páscoa Folar de carnes
