Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

Este folar de carnes prova que a Páscoa não é feita apenas de doces.
Folar de Carnes
Ingredientes:
- 450 g de farinha
- 1 c. chá de fermento de padeiro seco
- 1 ovo (+ 1 para pincelar)
- 75 g de manteiga amolecida
- 175 ml de leite morno
- 1 chouriço
- 1 farinheira
- 150 g de bacon
Preparação:
- Numa taça de batedeira, mistura todos os ingredientes, à exceção das carnes, e amassa até a massa ficar homogénea.
- Junta as carnes cortadas em cubos e envolve bem. Deixa a massa levedar até duplicar de volume.
- Forma uma bola, coloca-a num tabuleiro forrado com papel vegetal e coze no forno a 180 °C durante aproximadamente 1 hora.
