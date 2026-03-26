A Páscoa está quase aí: aprenda a preparar este folar em 5 minutos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Se ainda não pensou no folar deste ano, temos a solução ideal: uma receita rápida, prática e cheia de sabor.

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No canal de Youtube La Dolce Rita encontra o folar mais rápido do mundo. Espreite, abaixo, a receita.

Folar da Páscoa

Ingredientes:

  • 175 g de farinha
  • 25 g de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá cheia de fermento
  • 1 iogurte (125 g)
  • 40 g de manteiga
  • Raspa de 1/2 laranja
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de erva-doce em pó
  • 1 ovo cozido
  • Ovo batido q.b.

Preparação:

  1. Comece por misturar a farinha, o açúcar, o sal, o fermento, o iogurte, a manteiga derretida, a raspa de laranja, a canela e a erva-doce, utilizando uma colher, apenas até a massa se ligar e formar uma bola. Reserve uma pequena porção da massa.
  2. Coloque a massa restante num tabuleiro forrado com papel vegetal e molde um disco com cerca de 3 cm de altura. No centro, pressione o ovo cozido.
  3. Com a massa reservada, divida em duas partes e forme dois rolos. Disponha-os em forma de cruz sobre o ovo e pincele toda a superfície com ovo batido (ou leite).
  4. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 20 a 30 minutos, até o folar estar bem dourado e cozido. Confirme a cozedura com um palito.

Veja, abaixo, o vídeo com a preparação.

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Temas: Páscoa Folar
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