A Páscoa está quase aí: aprenda a preparar este folar em 5 minutos

Se ainda não pensou no folar deste ano, temos a solução ideal: uma receita rápida, prática e cheia de sabor.
Folar da Páscoa
Ingredientes:
- 175 g de farinha
- 25 g de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá cheia de fermento
- 1 iogurte (125 g)
- 40 g de manteiga
- Raspa de 1/2 laranja
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de erva-doce em pó
- 1 ovo cozido
- Ovo batido q.b.
Preparação:
- Comece por misturar a farinha, o açúcar, o sal, o fermento, o iogurte, a manteiga derretida, a raspa de laranja, a canela e a erva-doce, utilizando uma colher, apenas até a massa se ligar e formar uma bola. Reserve uma pequena porção da massa.
- Coloque a massa restante num tabuleiro forrado com papel vegetal e molde um disco com cerca de 3 cm de altura. No centro, pressione o ovo cozido.
- Com a massa reservada, divida em duas partes e forme dois rolos. Disponha-os em forma de cruz sobre o ovo e pincele toda a superfície com ovo batido (ou leite).
- Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 20 a 30 minutos, até o folar estar bem dourado e cozido. Confirme a cozedura com um palito.
Veja, abaixo, o vídeo com a preparação.