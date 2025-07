Portugal tem a maior ponte de madeira da Europa e estas imagens captadas por influencers provam que é de sonho

Num recanto natural de cortar a respiração, ergue-se aquela que é considerada a maior ponte pedonal de madeira da Europa — e está em Portugal. Um casal de influencers percorreu o trilho e partilhou nas redes sociais imagens que parecem saídas de um filme.

Um casal partilhou nas redes sociais uma sugestão que está a conquistar os apreciadores de natureza: uma das maiores pontes de madeira da Europa encontra-se em Portugal, mais precisamente nos Passadiços Loulé Litoral, localizados na zona da Quinta do Lago, no concelho de Loulé, Algarve.

A recomendação foi divulgada através da conta de Instagram @mileswithmi, que realçou a beleza natural e a serenidade do local — ideal para quem procura uma experiência fora dos roteiros turísticos mais populares.

O percurso completo dos passadiços tem uma extensão de 4,85 km, ligando a Praia do Garrão Nascente à Praia da Quinta do Lago, num trajeto linear, acessível e de baixa dificuldade. A caminhada, que dura aproximadamente duas horas, permite usufruir de paisagens singulares, com uma biodiversidade rica e vistas impressionantes sobre o oceano e o sapal.

Para quem prefere um passeio mais breve, há a possibilidade de estacionar na zona da Quinta do Lago e seguir diretamente até à ponte de madeira, que dá acesso a uma das praias mais tranquilas do Algarve. Ao fim do dia, o ambiente torna-se ainda mais especial, com o pôr-do-sol a espelhar-se nas águas cristalinas.