Saiba qual é a cor que deve usar na passagem de ano para atrair dinheiro em 2026

Se liga a superstições, este artigo é para si.

Cada cor tem uma vibração energética e um significado. Existe a superstição antiga de estrear roupa interior azul na passagem de ano para atrair a sorte. A verdade é que cada cor ajuda a atrair uma energia favorável a certos aspetos. Escolha bem a energia com que vai entrar no novo ano. O que cada cor atrai:

Azul – paz, serenidade, clareza mental, nobreza e distinção. Ideal para entrar no novo ano com a mente limpa. Atrai paz, harmonia, e novas oportunidades a todos os níveis.

Vermelho - ação, garra, coragem e paixão. Ideal para encontrar um novo amor ou para animar a sua relação. Para quem tem metas ambiciosas e precisa de força de vontade, o vermelho é uma boa cor.

Cor-de-rosa – afeto, romance, harmonia a dois e em família. Ideal para ter uma vida mais feliz e serena, boas relações.

Verde - saúde, da cura espiritual e física. Ideal para restabelecer o equilíbrio e ter proteção a nível de saúde. É uma cor favorável para quem sofreu por amor e precisa de curar um coração magoado, traz esperança.

Amarelo - dinheiro, prosperidade, sorte a nível financeiro. Ajuda a ter criatividade e dinamismo.

Cor de Laranja - determinação para criar novas oportunidades e para tirar o melhor partido dos recursos que tem. Ideal para melhorar a sua vida, progredir na carreira e ter força.

Violeta - espiritualidade e transformação interior. Ideal para desenvolver dons a nível espiritual e aprofundar conhecimentos, para quem deseja uma transformação interior.

Branco - cor da pureza, ajuda a começar o ano "limpo" de tudo o que ficou para trás. Bom para começar de novo e iniciar uma nova fase na vida.

Castanho - estabilidade, segurança e firmeza. Ideal para construir bases sólidas e ter estabilidade material.

Preto – tem um forte poder de proteção, mas não é auspiciosa para usar na passagem de ano, porque limita a expansão. Contudo, se é a sua cor preferida, use-a com cores fortes, como vermelho, laranja, amarelo, verde ou azul forte, ou com brilhos, que ajudam a atrair uma energia de prosperidade.