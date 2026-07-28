Já pode dizer adeus ao ferro de engomar: estes truques deixam a roupa sem vincos

Passar a ferro pode deixar de fazer parte da sua rotina.

Apesar de ser uma das tarefas domésticas menos apreciadas, sobretudo nos dias mais quentes, existem formas simples de manter a roupa impecável sem recorrer ao ferro de engomar.

Entre o calor, o tempo que esta tarefa exige e o incómodo de montar e arrumar a tábua de engomar, são cada vez mais as pessoas que procuram alternativas mais práticas para eliminar os vincos da roupa.

A boa notícia é que há vários truques fáceis de aplicar que ajudam a manter as peças direitas e prontas a vestir, quer acabem de sair da máquina de lavar, quer tenham estado dobradas durante dias na gaveta.

Na galeria acima reunimos algumas dicas práticas que podem facilitar o seu dia a dia e ajudá-lo a reduzir — ou até eliminar — o tempo passado a engomar.