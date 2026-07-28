Já pode dizer adeus ao ferro de engomar: estes truques deixam a roupa sem vincos

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Passar a ferro pode deixar de fazer parte da sua rotina.

Apesar de ser uma das tarefas domésticas menos apreciadas, sobretudo nos dias mais quentes, existem formas simples de manter a roupa impecável sem recorrer ao ferro de engomar.

Entre o calor, o tempo que esta tarefa exige e o incómodo de montar e arrumar a tábua de engomar, são cada vez mais as pessoas que procuram alternativas mais práticas para eliminar os vincos da roupa.

A boa notícia é que há vários truques fáceis de aplicar que ajudam a manter as peças direitas e prontas a vestir, quer acabem de sair da máquina de lavar, quer tenham estado dobradas durante dias na gaveta.

Na galeria acima reunimos algumas dicas práticas que podem facilitar o seu dia a dia e ajudá-lo a reduzir — ou até eliminar — o tempo passado a engomar.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Passar a ferro Roupa Dois às 10 Dicas
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Dicas

Parece Bali, mas fica em Portugal: o refúgio a menos de uma hora de Lisboa que está a conquistar os portugueses

Hoje às 09:22

Parece Santorini, mas fica em Portugal: a aldeia algarvia que está a conquistar quem a visita

Hoje às 09:13

Não precisa de ir para longe. Esta praia portuguesa tem água quente e espaço de sobra até em agosto

Ontem às 10:29

Há uma praia em Portugal com águas quentes, sem ondas e longe da confusão do Algarve

Ontem às 10:21

Especialista deixa aviso sobre um dos cafés mais consumidos em Portugal: "Devia ser proibido"

26 jul, 11:16

Preço de erro na Amazon? O nosso aspirador robot favorito está a 60 euros!

24 jul, 16:46

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

24 jul, 15:23
MAIS

Mais Vistos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Ontem às 12:37

Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris

Há 3h e 24min

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

Hoje às 10:01

O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal

Há 3h e 48min

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 44 min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 30min

Cristina Ferreira revela as nove regras para chegar aos 48 anos em forma: «É para o resto da vida»

Hoje às 09:00

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Ontem às 15:48

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 44 min

Vencedora de programa da TVI foi diagnosticada com cancro: «Quero que me digam as probabilidades de cura»

Há 1h e 1min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 30min

Já pode dizer adeus ao ferro de engomar: estes truques deixam a roupa sem vincos

Há 1h e 56min