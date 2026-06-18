A pasta de dentes com design vintage que se tornou um fenómeno nas redes sociais por branquear sem agredir

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Esqueça os tubos genéricos de supermercado: este produto de culto promete resultados profissionais a cada escovagem

A higiene oral diária deixou de ser uma tarefa automática e aborrecida para passar a ser um verdadeiro momento de bem-estar. A Marvis, uma icónica marca italiana que se tornou um fenómeno viral no TikTok e no Instagram, conquistou as casas de banho mais elegantes do mundo. Combinando uma embalagem vintage sofisticada com fórmulas ultraeficazes, esta pasta de dentes promete dentes visivelmente mais brancos, uma proteção completa e uma explosão de frescura inigualável.

O que diz quem já a tem?

As avaliações deixadas na plataforma comprovam o impacto imediato do produto. Um dos compradores destaca que a pasta tem um "sabor espetacular, muito suave e de grande qualidade", acrescentando que "nota-se desde a primeira utilização que a qualidade dos ingredientes está muito acima das marcas convencionais". Outro utilizador sublinha o efeito de limpeza profunda: "deixa uma sensação de frescura duradoura após a escovagem que dura bastante tempo". A eficácia no branqueamento de manchas superficiais (como as do café ou tabaco) também é amplamente elogiada, com outra utilizadora a reforçar que "basta uma pequeníssima quantidade e nota-se uma qualidade tremendamente superior" às pastas comuns.

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Porque é que a Marvis se tornou um produto de culto:

Branqueamento ativo e seguro: A sua fórmula atua diretamente sobre as manchas superficiais do esmalte , devolvendo a cor branca natural dos dentes sem utilizar componentes abrasivos que danificam a estrutura dentária.

Textura densa e concentrada: Ao contrário das pastas tradicionais, apresenta uma consistência rica e cremosa que rende muito mais, bastando uma pequena porção na escova para uma eficácia total.

Frescura premium de longa duração: O sabor intenso a menta purifica o hálito e permanece na boca durante horas , combatendo eficazmente os odores ao longo do dia.

Ideal para dentes sensíveis: Apesar do seu forte poder de limpeza, os utilizadores garantem que a fórmula é incrivelmente delicada, não provocando qualquer tipo de ardor ou sensibilidade nas gengivas.

Design estético e intemporal: O tubo de alumínio com a sua tampa esculpida funciona quase como um objeto de decoração na bancada, transformando o hábito diário num pequeno ritual de elegância.

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