É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00
Pastel de nata
Image by jcomp on Freepik

Quer saborear pastéis de nata quentinhos e estaladiços sem ligar o forno? Com a air fryer é possível preparar esta iguaria tradicional de forma rápida, prática e sem complicações.

Se há algo que conquista todos à primeira dentada, são os pastéis de nata. E quando se junta o irresistível sabor do chocolate e avelãs, o resultado é simplesmente divino. Esta receita combina a tradição da famosa sobremesa portuguesa com a praticidade da air fryer, permitindo que prepare pequenos pastéis estaladiços e cremosos em poucos minutos, sem a necessidade de ligar o forno. Ideal para quem procura um doce rápido, delicioso e sofisticado ao mesmo tempo.

Ingredientes:

  • 1 massa folhada;

  • Creme de chocolate e avelãs;

  • 125 g de açúcar;

  • 2 c. sopa de amido de milho;

  • Canela em pó;

  • Raspa de 1/2 limão;

  • 3 gemas;

  • 200 ml de leite;

Preparação:

  1. Numa taça, misture o açúcar, o amido de milho, a canela, a raspa de limão e as gemas. Envolva bem todos os ingredientes. Acrescente o leite e volte a mexer até ficar homogéneo.

  2. Transfira o preparado para um tacho e leve ao lume, em fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme consistente.

  3. Forre pequenas formas com a massa folhada. Coloque sobre cada base uma colher de café de creme de chocolate e avelãs e, por cima, uma colherada do creme preparado.

  4. Leve os pastéis de nata à air fryer e cozinhe durante 15 minutos a 200ºC.

