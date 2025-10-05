É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

Quer saborear pastéis de nata quentinhos e estaladiços sem ligar o forno? Com a air fryer é possível preparar esta iguaria tradicional de forma rápida, prática e sem complicações.
Se há algo que conquista todos à primeira dentada, são os pastéis de nata. E quando se junta o irresistível sabor do chocolate e avelãs, o resultado é simplesmente divino. Esta receita combina a tradição da famosa sobremesa portuguesa com a praticidade da air fryer, permitindo que prepare pequenos pastéis estaladiços e cremosos em poucos minutos, sem a necessidade de ligar o forno. Ideal para quem procura um doce rápido, delicioso e sofisticado ao mesmo tempo.
Ingredientes:
-
1 massa folhada;
-
Creme de chocolate e avelãs;
-
125 g de açúcar;
-
2 c. sopa de amido de milho;
-
Canela em pó;
-
Raspa de 1/2 limão;
-
3 gemas;
-
200 ml de leite;
Preparação:
-
Numa taça, misture o açúcar, o amido de milho, a canela, a raspa de limão e as gemas. Envolva bem todos os ingredientes. Acrescente o leite e volte a mexer até ficar homogéneo.
-
Transfira o preparado para um tacho e leve ao lume, em fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme consistente.
-
Forre pequenas formas com a massa folhada. Coloque sobre cada base uma colher de café de creme de chocolate e avelãs e, por cima, uma colherada do creme preparado.
-
Leve os pastéis de nata à air fryer e cozinhe durante 15 minutos a 200ºC.