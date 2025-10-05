É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

Quer saborear pastéis de nata quentinhos e estaladiços sem ligar o forno? Com a air fryer é possível preparar esta iguaria tradicional de forma rápida, prática e sem complicações.

Se há algo que conquista todos à primeira dentada, são os pastéis de nata. E quando se junta o irresistível sabor do chocolate e avelãs, o resultado é simplesmente divino. Esta receita combina a tradição da famosa sobremesa portuguesa com a praticidade da air fryer, permitindo que prepare pequenos pastéis estaladiços e cremosos em poucos minutos, sem a necessidade de ligar o forno. Ideal para quem procura um doce rápido, delicioso e sofisticado ao mesmo tempo.

Ingredientes:

1 massa folhada;

Creme de chocolate e avelãs;

125 g de açúcar;

2 c. sopa de amido de milho;

Canela em pó;

Raspa de 1/2 limão;

3 gemas;

200 ml de leite;

Preparação: