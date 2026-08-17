Não servem apenas para lavar loiça. Eis seis utilizações pouco conhecidas das pastilhas da máquina

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As pastilhas da máquina da loiça podem ser muito mais versáteis do que imagina. Além de deixarem a loiça impecável, podem ser úteis em várias tarefas de limpeza pela casa — e algumas destas utilizações são pouco conhecidas.

Além de cumprirem a sua função de limpeza da loiça, as pastilhas também podem ser utilizadas na limpeza de várias superfícies, graças às suas propriedades antigordura e abrilhantadoras. O site El Español aponta seis utilizações incríveis para estas pastilhas:

Máquina de lavar roupa e sanita

As pastilhas são indicadas para desinfetar a máquina de lavar roupa e limpar as zonas mais difíceis da sanita, asseguram os autores do artigo do El Español.

Para limpar a máquina de lavar roupa, basta programar um ciclo de lavagem com água quente e colocar uma pastilha no interior.

Já na sanita, deve introduzir uma pastilha, juntar água quente e deixar atuar as suas propriedades desincrustantes e desengordurantes, deixando tudo como novo.

Interior do forno

As pastilhas da máquina de lavar loiça podem ser bastante úteis para limpar o forno. Para isso, basta dissolver uma pastilha em água quente e utilizar um pano para limpar as superfícies sujas, que ficarão impecáveis.

Fritadeiras e frigideiras sujas

As fritadeiras e frigideiras acumulam frequentemente gordura e restos de comida difíceis de remover. Com o auxílio das pastilhas para a máquina de lavar loiça, podem ficar como novas. Basta encher a fritadeira com água quente e adicionar uma pastilha.

Depois de deixar a água atuar, é só esfregar para que a gordura desapareça mais facilmente e tudo fique brilhante, garante o mesmo artigo.

Frigorífico

Os odores desagradáveis são comuns no frigorífico. Com estas pastilhas, é possível limpar facilmente o plástico que reveste o interior do frigorífico.

Mobiliário de jardim

As propriedades de limpeza destas pastilhas funcionam tão bem no mobiliário de jardim como nos eletrodomésticos da cozinha. Para limpar, deve dissolver uma pastilha em água quente e molhar um pano na mistura.

Joias

Para limpar peças de ouro e prata que estejam sujas ou tenham perdido o brilho, basta mergulhá-las em água com uma pastilha durante cerca de 10 minutos.