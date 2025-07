Estas pataniscas não levam bacalhau nem são fritas. Mas são deliciosas!

Se pensava que pataniscas só se fazem fritas e com bacalhau, prepare-se para mudar de ideias. Esta receita simples e saborosa mostra como é possível criar pataniscas deliciosas, sem recorrer à fritura nem ao tradicional bacalhau. Uma alternativa prática e saudável que vai conquistar toda a família!

Se procura uma opção prática e deliciosa para um petisco ou uma refeição leve, as pataniscas de queijo e ervas aromáticas são uma excelente escolha. Esta receita de Fábio Belo combina o sabor rico do queijo com a frescura das ervas, resultando num prato que agrada pelo equilíbrio entre textura e aroma. A sua confeção é simples e pode ser feita numa frigideira antiaderente, ideal para quem quer poupar tempo na cozinha sem abdicar do sabor.

Ingredientes:

3 ovos;

2 colheres de sopa de azeite;

1 dente de alho picado,;

1/2 cebola picada;

Sal;

Orégãos frescos picados a gosto;

Tomilho fresco picado a gosto;

6 colheres de sopa de farinha;

1 colher de chá de fermento;

150g de queijo ralado;

Pimenta.

Modo de preparação:

Para começar, rale o queijo e reserve. Separe as gemas das claras, batendo estas últimas em castelo até ficarem firmes. Numa taça, misture todos os ingredientes, exceto as claras, envolvendo-os bem. Tempere a mistura com sal e pimenta a gosto. De seguida, incorpore delicadamente as claras batidas, mexendo cuidadosamente para manter a leveza da massa. A seguir, forme as pataniscas numa frigideira antiaderente, untando-a com um pouco de azeite ou óleo de coco caso ache necessário. Se preferir, pode também fritar as pataniscas para um resultado mais crocante.

Este prato é versátil e pode ser servido como entrada, acompanhamento ou mesmo como uma refeição rápida. A combinação de queijo e ervas aromáticas traz um sabor caseiro que conquista pela simplicidade e frescura.