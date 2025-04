Perdoou o marido que a agredia e maltratava os filhos: «Ele queimou-a com cinco anos com um cigarro»

Paula Mendes denuncia o horror que viveu ao ver o marido tentar queimar a filha de cinco anos.

Durante 22 anos, Paula Mendes viveu um autêntico inferno dentro da sua própria casa. O casamento, que deveria ser um porto seguro, tornou-se num ciclo inescapável de dor, medo e submissão. O pesadelo começou apenas oito dias depois de casar. O marido, que deveria protegê-la, tornou-se o seu maior agressor. «Era uma prisioneira nas mãos do meu marido», contou Paula.

As agressões eram constantes e as idas ao hospital tornaram-se parte da sua rotina. Apresentava queixas, mas retirava-as porque ele lhe pedia perdão. «Perdoei sempre o marido», admite, explicando que, apesar de todo o sofrimento, ainda o amava. «Não sei o porquê de ele ser o amor da minha vida com tanto mal que nos fez», desabafou Paula, ainda sem conseguir compreender a dimensão do seu sentimento por aquele homem.

O terror dentro de casa ia além das agressões físicas. O marido dormia com uma faca debaixo da almofada e ameaçava tanto Paula como os filhos. Uma das agressões mais marcantes envolveu a filha do casal, que, na altura, tinha apenas cinco anos. «Ele queimou-a com cinco anos com um cigarro», recordou Paula, com dor. Além das agressões, Paula sofreu um aborto na sua primeira gravidez após ser brutalmente espancada.

A violência não se limitava a Paula. Os filhos também foram vítimas de maus-tratos físicos e psicológicos. David, um dos filhos, presenciou todas as violências que o pai infligia à família. Os filhos pediam para que Paula se separasse, mas ela nunca teve coragem de o fazer. «Vivi 22 anos de esperança, mas nunca consegui ter uma família feliz», lamentou. A situação chegou a tal ponto que, num momento de desespero, Paula tentou tirar a própria vida.

Uma semana antes de falecer, o marido de Paula bateu violentamente no filho David. Mas o casamento só terminou definitivamente quando o marido tirou a própria vida. Paula nunca se separou dele, apesar de todo o sofrimento. Quando David soube da morte do pai, contou aos irmãos e não chorou.

A vida de Paula continuou a ser marcada por desafios. O seu filho mais velho, Bruno, foi diagnosticado com a Síndrome de Cushing, uma doença rara. Os médicos deram-lhe apenas três meses de vida e, para garantir o tratamento, Paula emigrou para Espanha, onde teve acesso a medicamentos gratuitos. Durante esse período, o marido foi condenado em Espanha por violência doméstica, mas a condenação não trouxe justiça suficiente para os anos de dor que causou.

Hoje, Paula tenta transformar a sua história em um exemplo de superação. Escreveu um livro intitulado «Mulher Esperança», no qual relata a sua trajetória e a dos filhos. O objetivo é inspirar outras mulheres que passam por situações semelhantes. «Continuo a dizer que ainda o amo», confessou, para terminar, num misto de dor e confusão.