Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 26min

Paula Neves recordou a luta contra a infertilidade, explicando todo o processo na tentativa de engravidar.

Foi em setembro de 2024, no programa Goucha, que Paula Neves falou de forma aberta e serena sobre uma das lutas mais silenciosas da sua vida: a infertilidade. Recebida por Fernanda Serrano, amiga e colega de profissão, a atriz abriu o coração numa conversa marcada pela maturidade, pela aceitação e pelo amor — muito amor.

Casada há 20 anos, Paula Neves começou por se declarar ao marido, com palavras que não deixam margem para dúvidas sobre a solidez da relação: “Sou profundamente apaixonada. Admiro-o profundamente. E a minha grande sorte da vida foi tê-lo encontrado.”

A história dos dois começou de forma simples e natural. Primeiro amigos, depois companheiros de casa, a paixão surgiu com o tempo: “Éramos amigos, depois partilhámos casa e a nossa paixão surgiu ao fim de dois anos.”

Sobre o desejo de serem pais, a atriz explicou que nunca foi um objetivo obsessivo, mas algo que fazia sentido dentro de uma relação estável: “Nós casámos em 2004 e passado pouco tempo entregámos a Deus. Os anos passavam e a coisa não acontecia.”

Paula Neves foi clara ao explicar que a maternidade nunca foi um sonho absoluto para nenhum dos dois, mas que tentaram perceber o que se passava: “Não era uma coisa muito pensada. Nenhum dos dois queria muito, mas numa relação estável como a nossa fazia sentido.”

Seguiram-se exames, consultas e respostas que nunca chegaram: “Estava tudo normal. Fomos ao limite do mundo que podíamos ir no mundo da ginecologia.”

Quando confrontada com as hipóteses da medicina reprodutiva, Paula assumiu que algo dentro de si não estava em sintonia com esse caminho: “Quando percebi o que era a percentagem de sucesso e quanto custa — agora vou dizer uma expressão muito forte — senti que era uma coisa antinatura. Eu queria uma coisa natural. E a nossa vontade de ser pais não suplantava o difícil e o exigente que é estar no outro lado.”

A conversa foi também marcada pela cumplicidade entre as duas atrizes. Fernanda Serrano fez questão de elogiar a força e a energia positiva da amiga, destacando a forma como sempre enfrentou a vida. Paula devolveu o carinho, sublinhando a admiração pela forma como a apresentadora nunca permitiu que as suas dores a definissem.

 

