«O casal mais lindo da história de Portugal»: junto há 25 anos, ator da TVI partilha fotos inéditas do seu casamento

Ele é considerado um dos maiores galãs da TV portuguesa e a beleza da mulher não passa despercebida aos fãs do casal.

Paulo Pires e Astrid Werdnig comemoraram dia 5 de agosto as bodas de prata, assinalando 25 anos de casamento. A celebração decorreu num cenário de sonho: um castelo em Viena, cidade natal da terapeuta e antiga modelo. No dia seguinte, o ator da TVI e a mulher partilharam várias fotografias deste momento único.

“Fez ontem 25 anos. O casamento mais divertido a que já fui”, escreveu Paulo Pires na publicação onde revela detalhes da festa, que reuniu familiares, amigos e muitas memórias.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios e felicitações: "O casal mais lindo da história de Portugal", “Muitos parabéns! Lindos, lindos”, “Parabéns queridos. Aos próximos 25”, “Muitos parabéns e que venham mais 25 anos com saúde, amor e muitas alegrias”, escreveram alguns seguidores.

Veja na nossa galeria as fotografias do casamento.

O casal conheceu-se nos anos 90, em Viena, quando ambos trabalhavam como modelos. O namoro evoluiu rapidamente e, no ano 2000, trocaram alianças na Áustria — o mesmo país onde agora celebraram as bodas de prata. Quatro anos depois do casamento nasceu a primeira filha, Chloe. Em 2012, a família voltou a crescer com a chegada de Zoe.

Passados 25 anos, Paulo Pires e Astrid continuam a ser um dos casais mais discretos, sólidos e admirados do panorama artístico português, celebrando com naturalidade uma história escrita a duas mãos desde a juventude.

