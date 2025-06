Paulo tornou-se sem-abrigo com 8 anos: «Passei fome, passei frio»

Paulo Cunha viveu 25 anos nas ruas de Lisboa, refugiado no álcool e no silêncio. Hoje, é exemplo de superação e amor, com a sua história contada num livro inspirador.

Paulo tinha apenas oito anos quando a rua se tornou o seu único refúgio. «Foram muitos anos com a pedra do chão a ser o meu aconchego», recordou Paulo Cunha, um ex-sem-abrigo que durante 25 anos sobreviveu nas ruas da baixa lisboeta e em Santa Apolónia.

Fugido de casa em tenra idade, Paulo viveu momentos marcados pelo medo, pela fome e pelo frio. «A minha mãe procurou-me na rua, mas eu fugi», contou. Para sobreviver, arrumava carros e pedia dinheiro. Durante 13 anos, foi dependente do álcool, usando-o como escape para os seus traumas.

A viragem chegou com a ajuda da Comunidade Vida e Paz, que o resgatou da rua e lhe ofereceu uma nova oportunidade. Foi nesse processo de reabilitação que Paulo aprendeu a ler e a escrever aos 33 anos. Foi também aí que conheceu Filipa Fernandes, aquela que viria a ser o amor da sua vida. «A Filipa foi uma rocha para mim. É o meu anjo», disse, com emoção. Conheceram-se numa igreja há 29 anos e casaram-se em 2010. Filipa aceitou o passado difícil de Paulo e juntos construíram uma nova história de vida.

Com a mesma coragem com que enfrentou o passado, Paulo tornou-se um exemplo de superação. Trabalhou mais de dez anos num sindicato da PSP e tem-se dedicado ao voluntariado, ajudando outros sem-abrigo a acreditarem que é possível recomeçar. Hoje, é um símbolo de esperança e transformação.

A sua história está agora contada no livro «Paulo e Filipa – A Dois, Um Renascer Firme com Vida», com um prefácio escrito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já partilhou uma refeição com o casal na sua casa. O livro será lançado na Igreja dos Santos Magos, em Lisboa, e a sua venda reverterá a favor da Comunidade Vida e Paz.

As palavras de Paulo e Filipa querem inspirar todos aqueles que acreditam que basta querer para mudar de vida. O percurso de Paulo Cunha é mais do que um testemunho. É uma lição de vida.