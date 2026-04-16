Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

Se acha que pavlova só se compra em pastelarias, vai mudar de ideias.
Uma sobremesa que parece saída de um sonho e que se desfaz na boca a cada colherada.
Ingredientes
Para a pavlova:
- 6 claras
- 300 g de açúcar
- 1 c. sopa de vinagre
- 2 c. sopa de amido de milho
Para a cobertura:
- 200 ml de natas
- Morangos
Preparação
- Pré-aqueça o forno a 140 ºC.
- Bata as claras em castelo e vá juntando o açúcar gradualmente, até obter um merengue firme e brilhante.
- Incorpore o vinagre e o amido de milho na mistura, envolvendo bem.
- Num tabuleiro forrado com papel vegetal, molde um círculo e faça uma ligeira cavidade no centro.
- Leve ao forno, reduza a temperatura para 120 ºC e coza durante 1h30.
- No final do tempo de cozedura, deixe a pavlova arrefecer dentro do forno.
- Entretanto, bata as natas até ficarem bem firmes.
- Para terminar, cubra a pavlova com as natas e finalize com morangos a gosto.
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