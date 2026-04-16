Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

Este é o truque de Cristina Ferreira para combater o inchaço: «O meu drenante natural»

Se acha que pavlova só se compra em pastelarias, vai mudar de ideias.

Uma sobremesa que parece saída de um sonho e que se desfaz na boca a cada colherada.

Ingredientes Para a pavlova: 6 claras

300 g de açúcar

1 c. sopa de vinagre

2 c. sopa de amido de milho Para a cobertura: 200 ml de natas

Morangos Preparação Pré-aqueça o forno a 140 ºC. Bata as claras em castelo e vá juntando o açúcar gradualmente, até obter um merengue firme e brilhante. Incorpore o vinagre e o amido de milho na mistura, envolvendo bem. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, molde um círculo e faça uma ligeira cavidade no centro. Leve ao forno, reduza a temperatura para 120 ºC e coza durante 1h30. No final do tempo de cozedura, deixe a pavlova arrefecer dentro do forno. Entretanto, bata as natas até ficarem bem firmes. Para terminar, cubra a pavlova com as natas e finalize com morangos a gosto.

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