Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

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Se acha que pavlova só se compra em pastelarias, vai mudar de ideias.

Uma sobremesa que parece saída de um sonho e que se desfaz na boca a cada colherada.

Ingredientes

Para a pavlova:

  • 6 claras
  • 300 g de açúcar
  • 1 c. sopa de vinagre
  • 2 c. sopa de amido de milho

Para a cobertura:

  • 200 ml de natas
  • Morangos

Preparação

  1. Pré-aqueça o forno a 140 ºC.
  2. Bata as claras em castelo e vá juntando o açúcar gradualmente, até obter um merengue firme e brilhante.
  3. Incorpore o vinagre e o amido de milho na mistura, envolvendo bem.
  4. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, molde um círculo e faça uma ligeira cavidade no centro.
  5. Leve ao forno, reduza a temperatura para 120 ºC e coza durante 1h30.
  6. No final do tempo de cozedura, deixe a pavlova arrefecer dentro do forno.
  7. Entretanto, bata as natas até ficarem bem firmes.
  8. Para terminar, cubra a pavlova com as natas e finalize com morangos a gosto.

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Temas: Pavlova Fábio Belo
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