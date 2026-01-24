Há uma loja de cerâmica que está a vender peças por 1 euro durante o fim-de-semana

Este fim-de-semana, os amantes de cerâmica têm uma oportunidade imperdível: uma loja vai vender peças por apenas 1 euro. A promoção, válida apenas durante sábado e domingo, inclui uma grande variedade de artigos, desde pratos e canecas até peças decorativas, permitindo aos visitantes renovar a sua coleção a preços simbólicos.

A Cerâmica Portuguesa Outlet, em Rio Maior, vai promover, no próximo fim de semana, uma iniciativa especial que promete atrair todos os apreciadores de cerâmica: peças selecionadas por apenas 1 euro. A ação decorre nos dias 24 e 25 de janeiro e inclui uma ampla variedade de artigos, tanto utilitários como decorativos.

De acordo com a loja, a promoção distingue-se por apresentar peças de fabrico nacional, garantindo que cada visita oferece novidades e estilos variados. A iniciativa abrange inúmeros artigos, constituindo uma oportunidade única para quem procura pequenos objetos de cerâmica de elevada qualidade a preços simbólicos.

Este espaço é reconhecido por renovar regularmente a sua coleção, tornando cada visita à Cerâmica Portuguesa Outlet numa experiência única. É o local ideal para quem aprecia descobrir peças originais e decorativas ou reforçar a coleção de utilitários para a casa.

