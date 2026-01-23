Poucos sabem, mas estas 9 peças de roupa devem ser evitadas ao conduzir

6 erros de condução que estão a estragar a embraiagem do seu carro

Muitos condutores não se apercebem, mas a escolha da roupa certa pode influenciar diretamente a segurança ao volante. Desde sapatos desconfortáveis a peças que limitam os movimentos, algumas roupas podem aumentar o risco de acidentes. Descubra quais são as 9 peças de vestuário que deve evitar quando estiver a conduzir.

Garantir a segurança ao conduzir vai muito além de manter a atenção na estrada ou cumprir o código da estrada. A escolha da roupa, do calçado e dos acessórios que se usa pode influenciar diretamente a condução.

Nesta época do ano, em que há tendência para passar mais tempo na estrada — seja para visitar familiares, participar em jantares de amigos ou procurar presentes — deixamos uma lista de peças de roupa e acessórios que não deve usar ao sentar-se ao volante: 9 peças e acessórios que não deve usar na hora de conduzir.

A lista foi elaborada por especialistas em segurança automóvel ouvidos pelo site Best Life e inclui nove itens. Perceba por que motivo estas peças podem ser problemáticas:

1. Chapéus e lenços

Acessórios grandes e volumosos, como chapéus de abas largas ou joias grossas, podem interferir com o campo de visão. Os lenços, por sua vez, podem ficar presos no volante ou nas mudanças, representando um risco.

2. Roupa volumosa ou muitas camadas

Usar várias camadas de roupa ou peças muito volumosas pode limitar os movimentos e dificultar uma reação rápida em situações de perigo.

Além disso, criam um espaço maior entre o cinto de segurança e o corpo, o que pode comprometer o funcionamento correto dos sistemas de segurança em caso de necessidade.

3. Auscultadores

Os auscultadores reduzem a capacidade de ouvir buzinas e outros sinais de alerta, além de poderem desconcentrar o condutor.

Em Portugal, é proibido usar os dois auscultadores em simultâneo enquanto se conduz. Para não correr riscos, se precisar de auriculares, deve optar por modelos específicos para condução.

4. Óculos de sol quando está a escurecer

Embora sejam úteis em dias de forte luminosidade, os óculos de sol podem ser perigosos em condições de pouca luz, já que diminuem a visibilidade.

5. Saltos altos

O uso de saltos altos altera a distribuição do peso do pé, dificultando o controlo dos pedais.

6. Calçado com sola grossa

Apesar de prático no inverno para manter os pés quentes e secos, o calçado com sola grossa reduz a sensibilidade sobre a pressão aplicada nos pedais, dificultando a condução.

7. Chinelos

Durante o verão, surge frequentemente a dúvida sobre se se pode conduzir de chinelos. Como já explicaram os especialistas, é permitido, mas não significa que seja aconselhável.

Segundo os especialistas citados pela Best Life, os chinelos não garantem boa aderência e podem fazer com que o pé deslize do pedal. Além disso, não oferecem suporte adequado.

8. Sweatshirts e casacos com cordões

Para além do volume, os cordões soltos podem representar um fator de risco, podendo ficar presos no volante ou na manete das mudanças.

9. Roupas justas que restringem os movimentos

Peças de roupa muito justas limitam a liberdade de movimentos, interferindo na capacidade de reação ao volante.