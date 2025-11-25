Poucos condutores conhecem a função escondida no pedal do travão do carro

A maior parte dos condutores pisa o travão todos os dias sem imaginar que o pedal esconde uma funcionalidade que pode tornar a condução mais segura e eficiente. Saiba como esta característica pouco conhecida do seu carro pode fazer diferença.

Muitos condutores utilizam o travão do carro diariamente sem se aperceberem de que este sistema possui uma função inteligente que aumenta tanto a comodidade como a segurança na condução. Trata-se do Auto Hold, uma tecnologia presente principalmente em veículos modernos, recentemente destacada pelo jornal espanhol El País.

O que é o Auto Hold?

O Auto Hold é um sistema que mantém o carro totalmente parado mesmo quando o condutor retira o pé do pedal do travão. O veículo só retoma a marcha quando o acelerador é pressionado.

Segundo o El País, este botão geralmente encontra-se próximo do interruptor ou manípulo do travão de mão elétrico e está disponível apenas em automóveis equipados com este sistema.

Como funciona?

O seu funcionamento é simples e intuitivo. O condutor pode ativar ou desativar a função conforme desejar. Depois de ativado, o Auto Hold aplica automaticamente os travões assim que o carro pára. Para continuar a marcha, basta pressionar o acelerador, altura em que o sistema liberta os travões.

Um detalhe relevante, destacado pelo El País, é que, enquanto o veículo permanece parado, as luzes de travagem continuam acesas, alertando os outros condutores na estrada.

Quais são as vantagens do Auto Hold?

Este sistema proporciona benefícios tanto em termos de conforto como de segurança: