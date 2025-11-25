Detido homem junto a parque infantil de Loures. Estaria a praticar atos sexuais de relevo, diz PSP

  • Agência Lusa
  • Hoje às 15:00
Polícia
Polícia

O homem foi intercetado na posse de uma arma branca

A PSP de Loures deteve um homem de 44 anos por importunação sexual junto a um parque infantil, onde estava a “praticar atos sexuais de relevo” e “a exibir-se”, entre outros, revelou hoje a força de segurança.

Num comunicado, a PSP indica que foi alertada para distúrbios que estavam a ser causados num parque infantil na União de Freguesias de Moscavide e Portela, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, mas, quando os agentes chegaram, o suspeito já não se encontrava no local.

O homem foi intercetado pouco depois na posse de uma arma branca.

“Das diligências realizadas, foi possível apurar que o homem estaria perto do jardim infantil a praticar atos sexuais de relevo, a exibir-se, a aliciar menores com doces e a mostrar-lhes vídeos pornográficos”, explica a PSP.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, o suspeito foi presente à Autoridade Judiciária, que ordenou termo de identidade e residência como medida de coação.

No entanto, “menos de 24 horas depois”, o mesmo homem foi detido por praticar “atos sexuais de relevo e exibição dos genitais aos transeuntes”, acrescentou a polícia.

O suspeito foi novamente presente perante à Autoridade Judiciária, que voltou a decretar termo de identidade e residência.

