Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:16

O recruta da «1.ª Companhia» falou com TVI logo à saída da base, depois de ter deixado os colegas em lágrimas com a sua desistência.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Barroso quebrou o silêncio após abandonar a 1.ª Companhia e explicou, em entrevista à TVI, os verdadeiros motivos que o levaram a desistir do reality show — razões que vão muito além do desgaste emocional e que podem mesmo culminar numa nova ida à sala de operações.

Depois de sair da base, o ator assumiu que entrou no programa já com uma limitação física significativa, consequência de uma cirurgia recente. “Existe aqui uma condição física desde o início, tentei talvez camuflá-la um bocadinho, mas começa a ser limitativo”, começou por revelar, explicando que a recuperação exigia um período prolongado que acabou por ser incompatível com as exigências do formato. “Tinha sido operado, a recuperação devia ter sido ao longo de seis meses e tudo isto pode meter em causa todo um bem-estar”, acrescentou.

Para além da vertente física, Pedro Barroso destacou ainda um conflito interno profundo, ligado aos valores pessoais e familiares. “Depois, há outros valores com os quais eu fui edificado que se levantam”, afirmou, antes de explicar que a decisão esteve fortemente relacionada com o papel de pai. “Na minha história existem ausências e é essa ausência que eu não quero dar ao meu filho e isso é o que mais me importa neste momento”, confessou, visivelmente emocionado.

Já numa fase final da conversa, o ator revelou um dado preocupante sobre o seu estado de saúde, admitindo que poderá ter de enfrentar uma nova intervenção cirúrgica. “Tenho uma lesão, desde o início, no braço, vinha com dois meses de operação. O tendão rasgou”, explicou. Apesar do esforço para continuar, reconheceu os limites do corpo: “Por mais esforços que faça existe a condição física que depois leva ao desconforto, a querer fazer melhor, e não vale a pena estar a esforçar claramente o bíceps”.

Pedro Barroso concluiu com uma revelação que reforça a gravidade da situação: “É uma operação que, provavelmente, vou ter de fazê-la de novo (…)”. Uma decisão difícil, marcada pela saúde e pela família, que ajuda a compreender o abandono inesperado do ator da 1.ª Companhia.

Temas: Pedro Barroso 1.ª Companhia Dois às 10

RELACIONADOS

Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

Maria Botelho Moniz deixa recruta da «1.ª Companhia» em lágrimas: «Há uma frase que eu nunca me vou esquecer»

Fora do Estúdio

Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

Hoje às 08:59

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Ontem às 16:43

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Ontem às 15:45

O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Ontem às 09:32

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

12 jan, 15:49

Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

12 jan, 14:53

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

12 jan, 11:15
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Há 3h e 50min

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

12 jan, 11:56

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Há 3h e 23min

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Há 3h e 34min

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fotos

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Agora

Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»

Há 4 min

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Há 30 min

Fora do Secret Story, Pedro Jorge revela o que descobriu sobre Marisa: «Muitas das coisas não vi lá dentro»

Há 33 min