Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

Pedro Barroso quebrou o silêncio após abandonar a 1.ª Companhia e explicou, em entrevista à TVI, os verdadeiros motivos que o levaram a desistir do reality show — razões que vão muito além do desgaste emocional e que podem mesmo culminar numa nova ida à sala de operações.

Depois de sair da base, o ator assumiu que entrou no programa já com uma limitação física significativa, consequência de uma cirurgia recente. “Existe aqui uma condição física desde o início, tentei talvez camuflá-la um bocadinho, mas começa a ser limitativo”, começou por revelar, explicando que a recuperação exigia um período prolongado que acabou por ser incompatível com as exigências do formato. “Tinha sido operado, a recuperação devia ter sido ao longo de seis meses e tudo isto pode meter em causa todo um bem-estar”, acrescentou.

Para além da vertente física, Pedro Barroso destacou ainda um conflito interno profundo, ligado aos valores pessoais e familiares. “Depois, há outros valores com os quais eu fui edificado que se levantam”, afirmou, antes de explicar que a decisão esteve fortemente relacionada com o papel de pai. “Na minha história existem ausências e é essa ausência que eu não quero dar ao meu filho e isso é o que mais me importa neste momento”, confessou, visivelmente emocionado.

Já numa fase final da conversa, o ator revelou um dado preocupante sobre o seu estado de saúde, admitindo que poderá ter de enfrentar uma nova intervenção cirúrgica. “Tenho uma lesão, desde o início, no braço, vinha com dois meses de operação. O tendão rasgou”, explicou. Apesar do esforço para continuar, reconheceu os limites do corpo: “Por mais esforços que faça existe a condição física que depois leva ao desconforto, a querer fazer melhor, e não vale a pena estar a esforçar claramente o bíceps”.

Pedro Barroso concluiu com uma revelação que reforça a gravidade da situação: “É uma operação que, provavelmente, vou ter de fazê-la de novo (…)”. Uma decisão difícil, marcada pela saúde e pela família, que ajuda a compreender o abandono inesperado do ator da 1.ª Companhia.