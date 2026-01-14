Inconsolável. Pedro Barroso levanta-se durante entrevista e pede abraço a Cláudio Ramos

  • Dois às 10
  • Há 3h e 3min

No Dois às 10, o ator Pedro Barroso desabou em lágrimas após desistir da 1.ª Companhia.

Após abandonar a 1.ª Companhia, Pedro Barroso esteve à conversa com Cláudio Ramos no Dois às 10, numa entrevista marcada pela emoção  e por um momento simbólico que não passou despercebido: o abraço que o ator confessou precisar — e que acabou por acontecer em direto.

Pedro Barroso acabou por desabar ao falar dos avós, figuras centrais da sua vida: «Eles são sempre a minha primeira companhia. Estarão orgulhosos por eu não ter desistido dos meus valores». Em lágrimas, levantou-se e abraçou Cláudio Ramos, num dos momentos mais intensos da entrevista.

Ao explicar a decisão de desistir, Pedro começou por admitir o peso emocional da escolha: «A questão de sair é difícil. Tens um compromisso e envolves muita gente, envolves a tua família, e até certo ponto tu pensas o que é que vale mais?».

O ator revelou que entrou no programa já com uma lesão grave no bíceps, agravada entretanto: «Fui operado ao bíceps e seria impensável entrar na 1.ª Companhia. Mas quis muito. Só depois soube que vou ter de ser operado novamente, porque é uma rutura maior»

Mas foi quando falou do ambiente vivido e da forma como foi percecionado que a emoção tomou conta da conversa. «Eu gosto de clareza, gosto de um abraço, mas não gostei do que se pautou na gala. Quando me posicionam como vilão… não sou. Sou frágil, sou inseguro», confessou, visivelmente abalado.

Temas: Pedro Barroso 1.ª Companhia Dois às 10

