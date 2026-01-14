Pedro Barroso ia abdicar do prémio da «1.ª Companhia». Ator emociona ao revelar para onde iria o dinheiro

  • Dois às 10
  • Há 2h e 43min

Depois de desistir da 1.ª Companhia, Pedro Barroso esteve à conversa com Cláudio Ramos e não escondeu a emoção.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de abandonar a 1.ª Companhia, Pedro Barroso esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde, além de explicar os motivos da desistência, revelou o que faria com o prémio caso tivesse vencido o reality show da TVI.

Num momento de grande carga emocional, o ator surpreendeu ao assumir que o valor nunca seria para benefício pessoal. «Se eu ganhasse o prémio, ele não iria para as minhas mãos», começou por dizer, explicando que a sua prioridade sempre foi ajudar quem mais precisa.

Pedro Barroso revelou que parte do valor seria doada ao IPO, instituição onde o sobrinho foi tratado e que considera fundamental na sua vida. «Iria para o IPO, onde salvaram o meu sobrinho», sublinhou, visivelmente emocionado.

Mas o gesto solidário não ficaria por aí. O ator acrescentou que também destinaria parte do prémio à própria estação que lhe deu apoio num momento determinante da sua vida: «Ia também para esta casa, a TVI. Porque a TVI deu-me a possibilidade de ir para um centro de tratamento há sete anos», recordou.

Outra fatia do prémio seria utilizada para apoiar pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes às que viveu: «Parte iria para ajudar pessoas que precisam desse tipo de tratamentos», reforçou, deixando claro que a sua participação nunca foi motivada por dinheiro.

Durante a entrevista, Pedro Barroso explicou que entrou no programa com valores bem definidos e com o desejo de passar uma mensagem positiva. «Para mim não vale tudo. O mais importante é dormires em paz com o teu coração», afirmou.

 

Temas: Pedro Barroso 1.ª Companhia Dois às 10

RELACIONADOS

Inconsolável. Pedro Barroso levanta-se durante entrevista e pede abraço a Cláudio Ramos

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

A Não Perder

Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»

Há 4 min

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Há 30 min

Fora do Secret Story, Pedro Jorge revela o que descobriu sobre Marisa: «Muitas das coisas não vi lá dentro»

Há 33 min

5 erros que comete no banho e que deve evitar a todo o custo

Há 1h e 0min

Pequenas limpezas fazem a diferença. E este aspirador de mão custa menos de 50 euros

Há 2h e 38min

Inconsolável. Pedro Barroso levanta-se durante entrevista e pede abraço a Cláudio Ramos

Há 3h e 2min

Pedro Jorge incrédulo ao descobrir atitude de Leandro: «Fico triste»

Há 3h e 41min
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Há 3h e 50min

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

12 jan, 11:56

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Há 3h e 23min

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Há 3h e 34min

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

Hoje às 09:16

Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

Hoje às 08:59

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Ontem às 16:43

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Ontem às 15:45

Fotos

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Agora

Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»

Há 4 min

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Há 30 min

Fora do Secret Story, Pedro Jorge revela o que descobriu sobre Marisa: «Muitas das coisas não vi lá dentro»

Há 33 min