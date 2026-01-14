Pedro Barroso ia abdicar do prémio da «1.ª Companhia». Ator emociona ao revelar para onde iria o dinheiro

Depois de desistir da 1.ª Companhia, Pedro Barroso esteve à conversa com Cláudio Ramos e não escondeu a emoção.

Depois de abandonar a 1.ª Companhia, Pedro Barroso esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde, além de explicar os motivos da desistência, revelou o que faria com o prémio caso tivesse vencido o reality show da TVI.

Num momento de grande carga emocional, o ator surpreendeu ao assumir que o valor nunca seria para benefício pessoal. «Se eu ganhasse o prémio, ele não iria para as minhas mãos», começou por dizer, explicando que a sua prioridade sempre foi ajudar quem mais precisa.

Pedro Barroso revelou que parte do valor seria doada ao IPO, instituição onde o sobrinho foi tratado e que considera fundamental na sua vida. «Iria para o IPO, onde salvaram o meu sobrinho», sublinhou, visivelmente emocionado.

Mas o gesto solidário não ficaria por aí. O ator acrescentou que também destinaria parte do prémio à própria estação que lhe deu apoio num momento determinante da sua vida: «Ia também para esta casa, a TVI. Porque a TVI deu-me a possibilidade de ir para um centro de tratamento há sete anos», recordou.

Outra fatia do prémio seria utilizada para apoiar pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes às que viveu: «Parte iria para ajudar pessoas que precisam desse tipo de tratamentos», reforçou, deixando claro que a sua participação nunca foi motivada por dinheiro.

Durante a entrevista, Pedro Barroso explicou que entrou no programa com valores bem definidos e com o desejo de passar uma mensagem positiva. «Para mim não vale tudo. O mais importante é dormires em paz com o teu coração», afirmou.