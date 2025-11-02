Por baixo do fato, Pedro Benevides 'esconde' um físico invejável. As fotos do jornalista longe da televisão

Conhecido pelo seu profissionalismo e presença séria no ecrã, Pedro Benevides mostra um lado mais descontraído. Fora do estúdio e longe do fato e da gravata, o jornalista da TVI revela um físico invejável e uma faceta mais pessoal nas redes sociais — entre momentos em família e dias de praia.

Pedro Benevides é um dos rostos mais reconhecidos da informação da TVI, sendo um dos rostos do "Jornal Nacional".  Atualmente, é o jornalista que conduz a rubrica «Nas Costas dos Outros».

A nível pessoal, é casado há mais de 20 anos e pai de três filhas. Conheceu a mulher na faculdade e confessa ser um pai protetor e muito ligado à família. Nas redes sociais, partilha momentos divertidos com a família e surpreende ao mostrar-se na praia com um físico invejável.

Veja na galeria algumas das fotografias do jornalista e recorde a entrevista do jornalista a Manuel Luís Goucha.

