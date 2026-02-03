Noivo de Maria Botelho Moniz afetado pela depressão Kristin: «Recuperar o que é possível»

A depressão Kristin causou estragos no centro de treinos de Pedro Bianchi Prata, levando o piloto a mostrar imagens dos danos e a explicar que já estão a ser feitos esforços para recuperar o espaço, numa mensagem marcada pela preocupação e solidariedade com todos os afetados pelo mau tempo.

A depressão Kristin continua a causar estragos um pouco por todo o país, com especial incidência na zona centro, e Pedro Bianchi Prata foi uma das figuras públicas afetadas. O piloto recorreu às redes sociais para mostrar os danos provocados pelo mau tempo no seu centro de treinos.

Através de uma publicação no Instagram, o noivo de Maria Botelho Moniz revelou que o Offroad Center ficou completamente alagado, deixando um cenário de destruição e muito trabalho pela frente. “Estes dias têm sido duros para todos. A tempestade deixou marcas em todo o país e também por aqui o Offroad Center ficou completamente alagado, com muitos danos e muito trabalho pela frente”, escreveu.

Pedro Bianchi Prata explicou ainda que já começaram os trabalhos de recuperação, apesar das dificuldades. “Já começámos a reparar, a tirar água das pistas e a tentar recuperar o que é possível”, partilhou, fazendo questão de sublinhar que a situação vivida por muitas famílias é ainda mais grave.

“Mas nada disto se compara ao que tantas pessoas estão a viver: famílias desalojadas, sem luz, feridos e, tragicamente, vidas perdidas”, acrescentou o piloto, demonstrando solidariedade com todas as vítimas da tempestade.

No final da mensagem, Pedro Bianchi Prata deixou uma palavra de esperança. “Os nossos pensamentos estão com todos os que estão a sofrer nestes dias difíceis. Que o tempo acalme, que a ajuda chegue a quem precisa e que, pouco a pouco, tudo se consiga recompor”, rematou.

