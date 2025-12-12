Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 20min

Pedro Bianchi Prata despediu-se nas redes sociais de alguém muito especial.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar um dos momentos mais marcantes e dolorosos dos últimos dias: a despedida de um grande amigo, Vasco. O piloto, noivo de Maria Botelho Moniz, descreveu no Instagram como viveu o funeral e o impacto que este adeus teve em si.

“Hoje foi o dia da última despedida do Vasco. Um dia difícil, em que tivemos de dizer adeus a alguém que marcou a vida de muita gente”, começou por escrever, revelando que reencontrou várias pessoas que fizeram parte do percurso do amigo: “Foi importante reencontrar tantos amigos dele: família, amigos de infância, pessoas das motas e das aventuras de tantos anos.”

Entre lágrimas e sorrisos, Pedro explicou que este momento acabou por ser também uma celebração das memórias que os uniam: “Chorámos juntos, rimos juntos, lembrámos histórias antigas e aventuras que vivemos. São memórias que nos deixam sempre um sorriso nos lábios.”

O piloto fez ainda questão de agradecer o carinho recebido após o texto que tinha escrito anteriormente sobre Vasco: “Muita gente veio agradecer-me pelas palavras que escrevi antes, mas não precisam de agradecer. Eu apenas disse aquilo que sempre senti e aquilo que todos sabemos: o Vasco foi especial e vai continuar presente na nossa memória e no nosso coração.”

Num dos detalhes mais simbólicos da despedida, Pedro revelou que levou consigo um pequeno pedaço de um sonho que o amigo não chegou a cumprir: “Com ele deixei também um bocadinho do deserto, um bocadinho da areia e das dunas, porque ele sempre me dizia que um dia queria ir lá andar de moto comigo. Não aconteceu… mas levei um pouco desse sonho com ele.”

A publicação terminou com uma reflexão sobre a fragilidade da vida: “A vida muda muito depressa, às vezes de um momento para o outro. Hoje senti isso outra vez.”

Temas: Pedro Bianchi Prata Maria Botelho Moniz Dois às 10 Piloto

RELACIONADOS

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, destroçado: «Recebi uma das notícias mais duras da minha vida»

Fora do Estúdio

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 14 min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Ontem às 14:35

Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

Ontem às 13:53

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

Ontem às 11:07

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Ontem às 09:29

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

10 dez, 15:21
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Hoje às 10:53

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 2h e 39min

Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos

Hoje às 10:57

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 10 min

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fotos

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 10 min

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 14 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 40 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 20min