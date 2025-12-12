Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Pedro Bianchi Prata despediu-se nas redes sociais de alguém muito especial.

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar um dos momentos mais marcantes e dolorosos dos últimos dias: a despedida de um grande amigo, Vasco. O piloto, noivo de Maria Botelho Moniz, descreveu no Instagram como viveu o funeral e o impacto que este adeus teve em si.

“Hoje foi o dia da última despedida do Vasco. Um dia difícil, em que tivemos de dizer adeus a alguém que marcou a vida de muita gente”, começou por escrever, revelando que reencontrou várias pessoas que fizeram parte do percurso do amigo: “Foi importante reencontrar tantos amigos dele: família, amigos de infância, pessoas das motas e das aventuras de tantos anos.”

Entre lágrimas e sorrisos, Pedro explicou que este momento acabou por ser também uma celebração das memórias que os uniam: “Chorámos juntos, rimos juntos, lembrámos histórias antigas e aventuras que vivemos. São memórias que nos deixam sempre um sorriso nos lábios.”

O piloto fez ainda questão de agradecer o carinho recebido após o texto que tinha escrito anteriormente sobre Vasco: “Muita gente veio agradecer-me pelas palavras que escrevi antes, mas não precisam de agradecer. Eu apenas disse aquilo que sempre senti e aquilo que todos sabemos: o Vasco foi especial e vai continuar presente na nossa memória e no nosso coração.”

Num dos detalhes mais simbólicos da despedida, Pedro revelou que levou consigo um pequeno pedaço de um sonho que o amigo não chegou a cumprir: “Com ele deixei também um bocadinho do deserto, um bocadinho da areia e das dunas, porque ele sempre me dizia que um dia queria ir lá andar de moto comigo. Não aconteceu… mas levei um pouco desse sonho com ele.”

A publicação terminou com uma reflexão sobre a fragilidade da vida: “A vida muda muito depressa, às vezes de um momento para o outro. Hoje senti isso outra vez.”