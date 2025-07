Noivo de Maria Botelho Moniz pede ajuda nas redes sociais: «A lutar com coragem, resiliência e uma força impressionante»

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar a história do amigo e piloto Rui Cebola.

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, recorreu às redes sociais para lançar um apelo emocionado. Em causa está a história do seu amigo Rui Cebola, piloto de todo-o-terreno que, há cerca de um ano, sofreu um grave acidente de mota que lhe mudou a vida. O diagnóstico foi devastador: lesão irreversível na coluna e paraplegia permanente.

«O Rui não baixou os braços», escreveu Pedro. Desde o acidente, o piloto tem enfrentado um dia a dia marcado pela superação: "Treina todos os dias, dá tudo no ginásio e continua a lutar com coragem, resiliência e uma força impressionante." Agora, surge um novo desafio — adaptar a casa onde vive com a família para conseguir ter mais conforto e autonomia.

«O Rui é pai, marido, amigo. Está preparado para continuar a estar presente, mas precisa de uma casa adaptada. Se todos dermos um pouco, juntos conseguimos mudar o seu presente e o seu futuro», apela o grupo de amigos que se uniu numa campanha solidária.

Com o objetivo de angariar 50 mil euros, esta iniciativa pretende permitir que o Rui Cebola, tal como tantos portugueses em situação semelhante, possa continuar a viver com dignidade e independência.

Pedro recorda ainda um momento especial: a última prova em que estiveram juntos, na Baja TT Reguengos de Monsaraz. «Lembro-me de me teres passado numa daquelas retas intermináveis. Estavas forte, determinado, com andamento», escreveu, visivelmente emocionado.

O apelo é simples: qualquer contribuição faz a diferença, e mesmo quem não possa ajudar financeiramente, pode fazê-lo com uma partilha ou uma palavra de força.