Todos invejam o corpo deste rosto da TVI aos 47 anos. E ele revelou o segredo

Aos 47 anos, um rosto conhecido da TVI mantém-se em excelente forma. Qual será o segredo?

Pedro Crispim defende que a boa forma resulta do equilíbrio e, sobretudo, da consistência. Longe de rotinas extremas ou promessas milagrosas, o stylist e comentador adota uma abordagem simples, mas disciplinada, que lhe permite manter o foco e cuidar do corpo.

"Faço corrida, musculação, caminhada", começou por revelar.

O exercício físico integra-se, assim, de forma natural no seu dia a dia, não apenas por motivos estéticos, mas também como uma ferramenta de bem-estar mental e de organização pessoal. A prática regular ajuda-o a conservar energia, clareza e equilíbrio num ritmo de vida exigente.

"É essencial ser consistente, para me manter focado e em forma", explica Pedro Crispim, enfatizando que o segredo está mais na regularidade do que na intensidade.

