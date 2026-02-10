Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min

A viver um período de luto pela morte do pai, Pedro Crispim partilhou um momento de carinho e união ao lado de amigos próximos, mostrando que, mesmo na dor, há espaço para colo, apoio e sorrisos sem culpa.

A atravessar um dos momentos mais difíceis da sua vida, Pedro Crispim tem encontrado nos amigos um apoio fundamental. Ainda em recuperação emocional e em luto pela morte do pai, o comentador e stylist partilhou nas redes sociais uma fotografia rodeado de pessoas especiais — algumas delas bem conhecidas do público.

Na imagem surgem Alice Alves, Ana Arrebentinha, Pedro Capitão, Mónica Jardim e Susana Pinto, entre outros amigos próximos, num momento de união e carinho que rapidamente tocou os seguidores.

Na legenda da publicação, Pedro Crispim abriu o coração e deixou palavras que refletem a importância da amizade nos dias mais sombrios: “Amigos que nos dão colo e nos fazem voltar a rir sem culpa! Porque aqui ninguém larga a mão de ninguém. Amor também é isto, certo?

A partilha não passou despercebida e foi recebida com inúmeras mensagens de apoio, força e carinho, tanto de fãs como de figuras públicas, que reconheceram a coragem de Pedro Crispim em mostrar que o luto também se vive em conjunto.

 

