Brilha na televisão há décadas e acaba de celebrar 47 anos. Sabe quem é este menino?

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Pedro Granger celebrou o 47.º aniversário na passada segunda-feira, dia 8 de junho, mas foi uma fotografia antiga que acabou por chamar a atenção dos seguidores.

Ao assinalar a data nas redes sociais, o ator revelou ter encontrado uma imagem com cerca de 40 anos, tirada durante uma das suas festas de aniversário de infância.

A fotografia mostra o pequeno Pedro Granger a soprar as velas do bolo, mas houve um detalhe que o fez sorrir. "Engraçado foi que acabei por descobrir uma fotografia de há 40 anos atrás em que o bolo podia não ser sobre natação, era um daqueles da Otker de chocolate da altura com Smarties por todos os lados (ainda nem cá tinham chegado os M&Ms), mas o Granger puto que soprava as velas já andava de boia de nadar no braço", contou.

A descoberta levou o ator a recordar a paixão antiga pela água e pela natação, uma atividade que continua a fazer parte da sua vida atualmente.

Na mesma publicação, Pedro Granger agradeceu ainda todas as mensagens de aniversário que recebeu. "Foi um grande dia, obrigado a todos, e venham mais e mais e mais destes", escreveu.

A fotografia de infância rapidamente despertou reações dos seguidores, encantados com a imagem do ator em criança e com a coincidência que liga a sua infância a uma das paixões que mantém até hoje.

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