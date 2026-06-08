Após polémica com Pedro Jorge, Nufla revela se já foi contactada por Marisa

Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, conversou com Cristina Ferreira sobre os acontecimentos dentro do Secret Story - Desafio Final.

Flávia Monteiro esteve esta segunda-feira no programa Dois às 10, da TVI, onde fez um balanço da sua participação no Secret Story – Desafio Final. Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente acabou por esclarecer uma das questões que mais curiosidade tem despertado cá fora: se já foi contactada por Marisa, mulher de Pedro Jorge, depois de toda a polémica gerada dentro da casa.

Recorde-se que a proximidade entre Flávia e Pedro Jorge foi várias vezes comentada pelos colegas e acabou por dar origem a momentos de tensão ao longo do jogo. Cristina Ferreira recordou inclusivamente uma situação em que Pedro Jorge acusou a concorrente de não respeitar a sua mulher.

Nufla explicou que ficou surpreendida com essa acusação e garantiu que nunca existiu qualquer intenção romântica da sua parte. “Eu fiquei logo louca. Eu disse: como é que eu não estou a ter respeito? Da minha boca? Nunca verbalizei sentimentos, nunca verbalizei interesses, nunca verbalizei nada. Sempre frisei que era uma amizade desde o início”, afirmou.

A ex-concorrente revelou ainda que chegou a alertar Pedro Jorge para as consequências que determinados comentários poderiam ter na vida pessoal de quem estava cá fora. “Pedro, é a tua segunda casa, tu sabes como é que as coisas são lá fora. A partir do momento em que tu dizes uma coisa lá fora, as pessoas que não gostarem de ti vão infernizar a cabeça dela, ela vai começar a receber bastantes mensagens. Tu não estás a conseguir proteger a pessoa que tu tens lá fora”, recordou.

Foi então que Cristina Ferreira quis saber se, após abandonar o reality show, Flávia já tinha recebido alguma mensagem de Marisa. A resposta foi clara. “E eu não recebi nada porque eu nem tenho telemóvel, só tenho o da Renata e não vi nada ainda”, revelou.

Sobre os rumores de que poderia estar a desenvolver sentimentos por Pedro Jorge, Flávia afastou totalmente essa hipótese. “Não tinha nenhuma atração”, garantiu, acrescentando que o colega não corresponde sequer ao seu tipo de homem.