Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge revela que não quer conversar com um ex-concorrente

Pedro Jorge esteve no programa "Dois às 10", onde falou com Cláudio Ramos depois de se ter sagrado vencedor do "Secret Story – Desafio Final". No entanto, já depois da emissão, houve um momento especial que acabou por não ser visto pelos telespectadores.

Nos bastidores do programa, e longe das câmaras da emissão, o vencedor do reality show protagonizou um gesto que rapidamente conquistou as redes sociais. Pedro Jorge juntou-se a Paula Teixeira, intérprete de Língua Gestual Portuguesa da TVI, para deixar uma mensagem em língua gestual.

Foi a própria Paula Teixeira quem partilhou o momento, acompanhado por uma divertida legenda. «Pedro Jorge… isto já começa a ser hábito! 😂🏆 Duas vitórias, muita boa disposição e, acima de tudo, uma simpatia gigante. Obrigada por te juntares, mais uma vez, à missão de espalhar a Língua Gestual Portuguesa. Agora a pergunta é: será que vem aí a terceira?», escreveu.

A publicação foi rapidamente recebida com entusiasmo pelos seguidores, que elogiaram a disponibilidade de Pedro Jorge e a importância de dar visibilidade à Língua Gestual Portuguesa.