Fechado no “Desafio Final”, Pedro Jorge informa colegas que um familiar enfrenta problemas de saúde: «Uma fase muito complicada»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:57
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Jorge protagonizou um momento emotivo dentro da casa do “Secret Story – Desafio Final” na tarde desta segunda-feira.

O concorrente Pedro Jorge reuniu todos os colegas na cozinha para assinalar uma data especial: o aniversário da irmã e do sogro. Depois de todos cantarem os parabéns, o vencedor do “Secret Story 9” aproveitou para deixar uma mensagem sentida à família, acabando por se emocionar em direto. “Quero mandar um grande beijinho para a minha irmã, claro. É só mandar-lhe um grande beijinho, gosto muito dela”, começou por dizer.

Visivelmente emocionado, Pedro Jorge falou também do sogro e revelou que este atravessa uma fase delicada de saúde: “Para o meu sogro, espero que esteja bem de saúde, que é o mais importante, que está numa fase muito complicada”, confessou.

O concorrente terminou com um desejo especial para ambos nesta data marcante: “E é deixá-los que tenham um dia muito feliz, na presença, claro, a minha irmã dos meus pais, dos amigos, e o meu sogro dos netos e dos filhos”.

O momento rapidamente emocionou os colegas dentro da casa e os fãs do reality show nas redes sociais

Temas: Pedro Jorge Secret Story Desafio Final Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Desafio Final a ferver: confronto entre Pedro Jorge e outro concorrente leva Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Depois de ganhar 250 mil euros, Pedro Jorge regressa ao Secret Story. E há um pormenor no concorrente que poucos repararam

Fora do Estúdio

Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Há 6 min

Depois de sair da casa do Desafio Final, Luzia explica verdadeiros motivos da desistência

Hoje às 09:15

Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Ontem às 14:59

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Ontem às 10:21

Cristina Ferreira obrigada a interromper gala do Desafio Final devido a conflito na plateia

Ontem às 09:24

Rui Freitas vive momento especial com a enfermeira Catarina: «Para a vida inteira»

22 mai, 15:52

Mais de 23 milhões de visualizações. Vídeo de Cristiana Jesus está a correr mundo e comentários multiplicam-se

21 mai, 15:16
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"

Ontem às 10:39

Cristina Ferreira interrompe entrevista devido a discussão de Pedro Jorge. E é contra quem menos se espera

Ontem às 11:53

Cristina Ferreira reage a confusão na gala do “Desafio Final”: “É aí que tudo se surpreende”

Ontem às 10:12

Cristina Ferreira interrompe entrevista para mostrar forte discussão entre dois concorrentes no “Desafio Final”

Há 2h e 13min

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Ontem às 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Ontem às 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Fotos

Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Há 6 min

Menino de sete anos diagnosticado com tumor cerebral desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira

Há 1h e 44min

As mensagens que tramaram Afonso Leitão. Catarina Miranda expõe o que a levou a terminar a relação

Há 3h e 16min

Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira

Há 3h e 34min