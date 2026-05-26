Fechado no “Desafio Final”, Pedro Jorge informa colegas que um familiar enfrenta problemas de saúde: «Uma fase muito complicada»

Pedro Jorge protagonizou um momento emotivo dentro da casa do “Secret Story – Desafio Final” na tarde desta segunda-feira.

O concorrente Pedro Jorge reuniu todos os colegas na cozinha para assinalar uma data especial: o aniversário da irmã e do sogro. Depois de todos cantarem os parabéns, o vencedor do “Secret Story 9” aproveitou para deixar uma mensagem sentida à família, acabando por se emocionar em direto. “Quero mandar um grande beijinho para a minha irmã, claro. É só mandar-lhe um grande beijinho, gosto muito dela”, começou por dizer.

Visivelmente emocionado, Pedro Jorge falou também do sogro e revelou que este atravessa uma fase delicada de saúde: “Para o meu sogro, espero que esteja bem de saúde, que é o mais importante, que está numa fase muito complicada”, confessou.

O concorrente terminou com um desejo especial para ambos nesta data marcante: “E é deixá-los que tenham um dia muito feliz, na presença, claro, a minha irmã dos meus pais, dos amigos, e o meu sogro dos netos e dos filhos”.

O momento rapidamente emocionou os colegas dentro da casa e os fãs do reality show nas redes sociais