Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Pedro e Marisa viveram um dia especial em família e partilharam imagens de um momento marcado por sorrisos, união e um cenário que é o sonho de qualquer criança.

Foi um fim de semana de festa, alegria e muitos sorrisos para Pedro, Marisa e a pequena Yara. A filha mais velha do casal completou seis anos no passado dia 5 de fevereiro e a data especial foi celebrada num local que conquista as crianças.

A celebração reuniu família e amigos num pavilhão totalmente transformado para a ocasião. O espaço foi decorado a rigor e recheado de insufláveis e trampolins, criando um cenário colorido e cheio de energia que deixou os mais pequenos — e não só — nas nuvens.

Foi através da sua página de Instagram que Marisa decidiu partilhar alguns dos melhores momentos da festa, mostrando a felicidade da filha e o ambiente de união vivido ao longo do dia. As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que não ficaram indiferentes à alegria contagiante da pequena aniversariante.

Na descrição do carrossel, Marisa fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que marcaram presença neste dia especial: “Obrigada do fundo do coração a todos os que estiveram presentes na festa da nossa Yara. Cada abraço, cada sorriso e cada gesto de carinho tornaram este dia ainda mais especial. A amizade de vocês é um presente que levamos para a vida”, escreveu.

Um aniversário celebrado em grande, rodeado de amor, amizade e memórias felizes — exatamente como Yara merece.