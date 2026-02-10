Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:12

Pedro e Marisa viveram um dia especial em família e partilharam imagens de um momento marcado por sorrisos, união e um cenário que é o sonho de qualquer criança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Foi um fim de semana de festa, alegria e muitos sorrisos para Pedro, Marisa e a pequena Yara. A filha mais velha do casal completou seis anos no passado dia 5 de fevereiro e a data especial foi celebrada num local que conquista as crianças.

A celebração reuniu família e amigos num pavilhão totalmente transformado para a ocasião. O espaço foi decorado a rigor e recheado de insufláveis e trampolins, criando um cenário colorido e cheio de energia que deixou os mais pequenos — e não só — nas nuvens.

Foi através da sua página de Instagram que Marisa decidiu partilhar alguns dos melhores momentos da festa, mostrando a felicidade da filha e o ambiente de união vivido ao longo do dia. As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que não ficaram indiferentes à alegria contagiante da pequena aniversariante.

Na descrição do carrossel, Marisa fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que marcaram presença neste dia especial: “Obrigada do fundo do coração a todos os que estiveram presentes na festa da nossa Yara. Cada abraço, cada sorriso e cada gesto de carinho tornaram este dia ainda mais especial. A amizade de vocês é um presente que levamos para a vida”, escreveu.

Um aniversário celebrado em grande, rodeado de amor, amizade e memórias felizes — exatamente como Yara merece.

Temas: Pedro Jorge Secret Story Marisa Pires Dois às 10

RELACIONADOS

«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

Fora do Estúdio

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 1h e 50min

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Há 2h e 33min

Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista

Hoje às 11:26

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Hoje às 09:38

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Ontem às 15:44

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Ontem às 14:35

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Hoje às 09:57

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado

Hoje às 12:05

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Há 24 min

Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

Há 1h e 24min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 1h e 50min

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

Há 2h e 24min