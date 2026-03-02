Pedro Jorge e Marisa prestes a realizar um dos maiores sonhos: «Tínhamos uma missão muito especial»

Pedro Jorge e Marisa Pires estão prestes a viver dias mágicos em família. O casal do Secret Story - Casa dos Segredos prepara-se para realizar um sonho antigo dos filhos com uma viagem muito especial à Disney.

Pedro Jorge e Marisa Pires vão viver dias de sonho. O casal revelou que vai viajar até à Disney ao lado dos filhos, Yara e Théo, numa surpresa cuidadosamente preparada.

Nas redes sociais, Pedro Jorge partilhou um vídeo do momento em que as crianças descobrem a grande novidade. “Há sonhos que ficam para sempre na memória… e este é um deles”, começou por escrever na legenda da publicação.

De seguida, o ex-concorrente explicou a missão especial que tinha em mãos: “Tínhamos uma missão muito especial: surpreender os nossos filhos com a viagem com que sempre sonharam. E finalmente chegou o momento de revelar - vão à Disney!”.

A reação dos filhos emocionou os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e entusiasmo.