Pedro Jorge incrédulo ao descobrir atitude de Leandro: «Fico triste»

No Dois às 10, o vencedor do «Secret Story 9» não descarta uma possível reconciliação, mas não esconde mágoa.

Pedro Jorge abriu o coração no Dois às 10 ao falar da relação quebrada com Leandro, amizade que nasceu dentro do Secret Story, mas que não resistiu às últimas semanas do jogo e ao pós-programa.

O vencedor revelou que, neste momento, não existe relação entre ambos: «A relação não está. Ele disse muita coisa depois do programa, disse que não acredita na nossa amizade e juntou-se a pessoas que não me dizem nada, a Liliana e o Fábio».

Confrontado por Cláudio Ramos sobre se essa rutura o magoava, Pedro admitiu que ficou surpreendido: «Fico triste. Principalmente por não me ter dado os parabéns. Só me ligou duas vezes no Instagram, acredito que para ficar bem visto».

Pedro Jorge foi ainda mais direto ao apontar o que acredita ter motivado o afastamento: «Ele achava que ia ganhar o programa desde o início e ficou com inveja de eu ter sido o vencedor». Na sua perspetiva, Leandro estará demasiado focado na exposição: «Acho que ele está a viver à base das redes sociais. Eu estou focado na minha família e no trabalho».

Apesar das mágoas, deixou a porta aberta à reconciliação: «Quando ele se desligar da fama e quiser falar comigo pessoalmente, de forma genuína, estou aberto. O que vivemos lá dentro não se esquece».