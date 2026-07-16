Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

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Pedro Jorge e Marisa Pires estão juntos há oito anos e preparam-se para dar o próximo passo na relação.

Em declarações à revista TV Guia, o vencedor do "Secret Story – Desafio Final", da TVI, revelou que o casamento está nos planos... e acontecerá mais cedo do que muitos imaginam.

O ex-concorrente garantiu que já está a preparar tudo para surpreender a companheira. «Quero muito casar-me e é para breve, muito em breve, quando menos esperarem. Vamos fazer uma grande festa. E o pedido também vai ser em grande, é uma surpresa que estou a preparar», revelou.

Pedro Jorge mostrou-se ainda feliz com a família que construiu ao lado de Marisa Pires e recordou que sempre sonhou ser pai ainda jovem. «Quero festejar a união que nos juntou, aquilo que temos desde o início. Tinha 21 anos quando fui pai pela primeira vez. Quis muito ser pai novo, quis muito ter um casal, acho que os chakras se alinharam para isso. Sinto-me realizado e feliz com a família que eu e a Marisa construímos», afirmou.

O casal é um dos mais acarinhados pelos fãs e partilha frequentemente momentos em família nas redes sociais, onde mostram o crescimento dos filhos e o dia a dia juntos. Agora, tudo indica que o próximo capítulo da história de amor será celebrado com uma grande festa

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