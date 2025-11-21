«As próximas 48 horas são cruciais»: Após AVC, Pedro Ribeiro faz atualização do estado de saúde de Nuno Markl

Após AVC, Pedro Ribeiro fez uma atualização sobre o estado de saúde de Nuno Markl.

O comunicador Nuno Markl encontra-se «estável» e com um prognóstico «muito positivo» após o acidente vascular cerebral. Segundo Pedro Ribeiro, que falou esta sexta-feira nas «Manhãs da Comercial», da Rádio Comercial, como cita a TVI, Nuno Markl permanece «em observação» no hospital São Francisco Xavier.

O apresentador do programa e Vera Fernandes, também apresentadora das «Manhãs da Comercial», admitem estar abalados, mas mantêm o otimismo. Ambos reforçam que «as próximas 48 horas são cruciais, para se perceber a extensão das lesões e as possíveis sequelas», embora reconheçam que «estes primeiros sinais são muito positivos».

Nuno Markl deu entrada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, após ter sido inicialmente assistido no Hospital de Cascais, devido ao acidente vascular cerebral.