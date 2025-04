É oficial! Pedro Sampaio vai estar à conversa com Cláudio Ramos no «Dois às 10».

O cantor Pedro Sampaio estará no programa «Dois às 10» nesta terça-feira, 8 de abril, para uma conversa especial com os apresentadores. O artista, que tem conquistado cada vez mais fãs com os seus sucessos, vai partilhar novidades sobre a sua carreira e os próximos projetos.

Além da sua presença na televisão, Pedro Sampaio tem três concertos marcados em Portugal.