"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo

Expulso este domingo, Pedro revelou o carinho que sente por um concorrente. O ex-participante elogiou o cuidado e o bom coração deste, garantindo que o apoia na corrida pelo prémio final.

Pedro foi o concorrente expulso do "Secret Story 10" na noite deste domingo, 8 de março.

Como é habitual, o agora ex-participante marcou presença no "Dois às 10", desta segunda-feira, para uma conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante a emissão, depois de serem exibidas imagens da descoberta do seu segredo por parte de João (ver aqui), Pedro fez rasgados elogios ao lutador de Wrestling, revelando que gostaria que fosse ele o grande vencedor desta edição.

“Se havia pessoa que eu queria que descobrisse, era ele. Realmente, apesar do pouco tempo que estive lá, criei uma ligação mesmo grande com o João e ele é a pessoa que eu estou a apoiar cá fora, que realmente quero que seja vencedor, acho que ele realmente merece”, começou por dizer.

Pedro destacou ainda o cuidado de João antes mesmo de descobrir o seu segredo, evidenciando o bom coração do jovem de Massamá.

“Foi muito cuidadoso, ele antes de carregar foi falar comigo. ‘Olha, vou carregar no teu segredo e só quero dizer que, se realmente for esse o teu segredo, tenho muito orgulho em ti’. Do tamanho que ele é, é o tamanho do coração dele, ou maior ainda. É uma pessoa que eu realmente estou orgulhoso e gostei muito de estar com ele na casa”, afirmou.