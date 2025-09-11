Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Quer aprender a fritar peixe na air fryer de forma prática e rápida? Neste vídeo, mostramos passo a passo como obter um peixe crocante por fora e suculento por dentro.

Quem não gosta de um peixe frito bem crocante e cheio de sabor? Contudo, fritar peixe costuma ser uma tarefa demorada e exige bastante óleo. Se procura uma opção mais saudável e rápida, a air fryer é a escolha perfeita.

Encontrámos uma forma muito prática de utilizar este método. O canal de YouTube Fitness Diário partilhou um vídeo detalhado, explicando passo a passo como preparar o peixe na air fryer. Para começar, vai precisar de:

Ingredientes

Sal a gosto;

Pimenta a gosto;

Peixe à sua escolha (pescada, dourada ou outro peixe branco);

Pão ralado q.b.;

2 ovos.

Preparação: