Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Peixe frito
Peixe frito
Image by freepik

Quer aprender a fritar peixe na air fryer de forma prática e rápida? Neste vídeo, mostramos passo a passo como obter um peixe crocante por fora e suculento por dentro.

Quem não gosta de um peixe frito bem crocante e cheio de sabor? Contudo, fritar peixe costuma ser uma tarefa demorada e exige bastante óleo. Se procura uma opção mais saudável e rápida, a air fryer é a escolha perfeita.

Encontrámos uma forma muito prática de utilizar este método. O canal de YouTube Fitness Diário partilhou um vídeo detalhado, explicando passo a passo como preparar o peixe na air fryer. Para começar, vai precisar de:

Ingredientes

  • Sal a gosto;

  • Pimenta a gosto;

  • Peixe à sua escolha (pescada, dourada ou outro peixe branco);

  • Pão ralado q.b.;

  • 2 ovos.

Preparação:

  1. Corte o peixe em pedaços pequenos, conforme a sua preferência. Tempere com sal rosa e pimenta chili blend a gosto. Se gostar de um toque mais picante, acrescente um pouco mais de pimenta. Deixe marinar alguns minutos para que os temperos penetrem bem na carne.
  2. Numa taça, bata os dois ovos. O ovo ajuda o pão ralado a aderir ao peixe, formando uma crostinha crocante.
  3. Depois de temperado, mergulhe os pedaços de peixe nos ovos batidos, cobrindo-os bem. Em seguida, passe-os no pão ralado, garantindo que fiquem totalmente empanados. O pão ralado é essencial para o efeito crocante que todos adoramos no peixe frito.
  4. Antes de colocar o peixe, pré-aqueça a sua air fryer a 180ºC durante 5 minutos. Este passo é importante para que o peixe cozinhe de forma uniforme e fique crocante por fora.
  5. Coloque os pedaços de peixe na cesta da air fryer, sem sobrepor. Programe a máquina para 20 minutos a 180ºC. Após 10 minutos, vire os pedaços para que fiquem dourados e crocantes dos dois lados. O tempo de cozedura pode variar consoante a espessura do peixe e a sua air fryer, por isso é importante acompanhar o processo. Quando o peixe estiver dourado e crocante, retire-o e sirva de imediato.
Temas: Peixe frito Air fryer

