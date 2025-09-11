Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Quer aprender a fritar peixe na air fryer de forma prática e rápida? Neste vídeo, mostramos passo a passo como obter um peixe crocante por fora e suculento por dentro.
Quem não gosta de um peixe frito bem crocante e cheio de sabor? Contudo, fritar peixe costuma ser uma tarefa demorada e exige bastante óleo. Se procura uma opção mais saudável e rápida, a air fryer é a escolha perfeita.
Encontrámos uma forma muito prática de utilizar este método. O canal de YouTube Fitness Diário partilhou um vídeo detalhado, explicando passo a passo como preparar o peixe na air fryer. Para começar, vai precisar de:
Ingredientes
-
Sal a gosto;
-
Pimenta a gosto;
-
Peixe à sua escolha (pescada, dourada ou outro peixe branco);
-
Pão ralado q.b.;
-
2 ovos.
Preparação:
- Corte o peixe em pedaços pequenos, conforme a sua preferência. Tempere com sal rosa e pimenta chili blend a gosto. Se gostar de um toque mais picante, acrescente um pouco mais de pimenta. Deixe marinar alguns minutos para que os temperos penetrem bem na carne.
- Numa taça, bata os dois ovos. O ovo ajuda o pão ralado a aderir ao peixe, formando uma crostinha crocante.
- Depois de temperado, mergulhe os pedaços de peixe nos ovos batidos, cobrindo-os bem. Em seguida, passe-os no pão ralado, garantindo que fiquem totalmente empanados. O pão ralado é essencial para o efeito crocante que todos adoramos no peixe frito.
- Antes de colocar o peixe, pré-aqueça a sua air fryer a 180ºC durante 5 minutos. Este passo é importante para que o peixe cozinhe de forma uniforme e fique crocante por fora.
- Coloque os pedaços de peixe na cesta da air fryer, sem sobrepor. Programe a máquina para 20 minutos a 180ºC. Após 10 minutos, vire os pedaços para que fiquem dourados e crocantes dos dois lados. O tempo de cozedura pode variar consoante a espessura do peixe e a sua air fryer, por isso é importante acompanhar o processo. Quando o peixe estiver dourado e crocante, retire-o e sirva de imediato.