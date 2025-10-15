6 peixes magros para quem quer perder peso

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30

Manter uma alimentação equilibrada não precisa de ser complicado. Os peixes magros são aliados perfeitos para quem quer cuidar da saúde, perder peso ou simplesmente variar o cardápio sem sacrificar o sabor. Descubra seis opções de peixe que são leves, nutritivas e fáceis de incluir nas suas refeições diárias.

Com um perfil nutricional de grande valor, rico em proteínas, sais minerais e vitaminas, o peixe é um alimento saudável que deve fazer parte de uma dieta equilibrada. No entanto, tal como acontece com a carne, as diferentes espécies de peixe respondem a necessidades distintas, sendo essencial saber quais escolher.

Na hora de selecionar o peixe a consumir, existem vários fatores a ter em conta. Um dos mais relevantes – e também dos mais comuns – é o teor de gordura, como refere o site Cookist. De acordo com esta fonte, o peixe magro contém normalmente menos de 3% de gordura, enquanto os peixes gordos ultrapassam os 10%.

Os peixes gordos destacam-se por serem ricos em ómega-3, ácidos gordos essenciais para o organismo, com benefícios comprovados para a saúde cardiovascular e cerebral. Já os peixes magros são uma excelente fonte de proteína com baixo teor calórico, ideais para quem segue dietas de controlo de peso ou apresenta níveis elevados de colesterol. Além disso, são mais fáceis de digerir, o que os torna especialmente indicados para crianças e idosos.

Na galeria acima, pode conhecer seis peixes magros que vale a pena incluir na alimentação e descobrir o que os torna tão benéficos para o organismo.

