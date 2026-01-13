Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

Quando se pensa em proteína e vitamina B12, a carne, os ovos e o queijo parecem sempre a escolha óbvia. Mas existe um peixe que ultrapassa todos eles, oferecendo níveis de proteína mais altos do que a carne de vaca e quantidades de B12 que superam ovos e queijo. Curioso para saber qual é e como pode transformar a sua alimentação?

É considerado um verdadeiro superpeixe pelas suas propriedades nutricionais. Sobressai por conter mais proteína do que as carnes vermelhas e apresentar níveis de vitamina B12 superiores aos da carne, do queijo e dos ovos.

Trata-se do atum, um dos peixes mais consumidos em Portugal, tanto na versão fresca como em conserva.

Embora seja amplamente reconhecido como um alimento saudável, nem todos conhecem a quantidade impressionante de proteína que o atum fornece. Este peixe supera a carne de vaca, peru, frango e porco nesse parâmetro, sendo também mais rico em proteína do que outros peixes como a cavala, a dourada, a sardinha, o bacalhau, o peixe-galo ou a pescada.

Os bifes de atum, frescos ou congelados, encontram-se facilmente nos supermercados portugueses. Segundo um artigo da edição espanhola do Business Insider, o atum oferece cerca de 23 gramas de proteína por cada 100 gramas.

O mesmo site refere ainda que estudos indicam que 100 gramas de atum fresco podem conter até 30 gramas de proteína, valor que desce para aproximadamente 25 gramas no caso do atum enlatado. Após o atum, os peixes com maior teor proteico são o biqueirão, a sardinha, o salmão e a xaputa.

Para além da proteína, o atum é uma fonte relevante de ómega-3, vitamina D e vitaminas do complexo B, bem como de diversos minerais. Entre as vitaminas B, destacam-se a niacina, a B6 e a B12.

O consumo de atum ajuda a reduzir o colesterol mau e os triglicerídeos no sangue, diminuindo o risco de arteriosclerose, trombose e doenças cardiovasculares. Os ácidos gordos presentes no peixe estão ainda associados à melhoria da função cerebral, à prevenção da doença de Alzheimer e à promoção da saúde ocular.

É necessário algum cuidado e moderação, uma vez que o atum pode conter mercúrio, sobretudo nas espécies maiores. O consumo deve ser moderado, especialmente em grávidas e crianças.

Entre os minerais presentes no atum encontram-se o selénio, fósforo, ferro, magnésio e zinco, nutrientes que desempenham um papel importante na prevenção da anemia, na produção de glóbulos vermelhos, na saúde muscular, no equilíbrio do humor, na qualidade do sono e na proteção do organismo contra infeções.

O site WebMD aponta ainda outros benefícios do consumo de atum, com base em vários estudos científicos, incluindo a redução do risco de cancro e a ajuda no controlo do peso.