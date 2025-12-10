Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Apesar de serem frequentemente apresentados como escolhas saudáveis, estes sete peixes podem representar riscos sérios que muitos consumidores desconhecem.

O consumo de peixe, muito frequente em Portugal e nos países mediterrânicos, traz diversos benefícios para a saúde, mas algumas espécies (ver na galeria acima quais são) apresentam um teor elevado de mercúrio, o que pode representar riscos. Estes peixes devem ser consumidos com moderação pela população em geral e evitados em grupos vulneráveis, como grávidas, mulheres a amamentar e crianças pequenas, devido ao impacto no desenvolvimento cognitivo.

Para estes grupos vulneráveis, os especialistas recomendam um consumo de pescado entre 3 a 4 vezes por semana, enquanto que para a população em geral o consumo de pescado pode ser mais frequente, até 7 vezes por semana.

Estas recomendações foram definidas por um grupo de trabalho promovido pela Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), que integrou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Percorra a galeria acima para descobrir quais peixes deve consumir com cuidado e quais deve privilegiar.

