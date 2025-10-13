Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 54min

Alguns peixes apresentam riscos elevados. Saiba quais consumir com cuidado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O consumo de peixe, muito frequente em Portugal e nos países mediterrânicos, traz diversos benefícios para a saúde, mas algumas espécies (ver na galeria acima quais são) apresentam um teor elevado de mercúrio, o que pode representar riscos. Estes peixes devem ser consumidos com moderação pela população em geral e evitados em grupos vulneráveis, como grávidas, mulheres a amamentar e crianças pequenas, devido ao impacto no desenvolvimento cognitivo.

Para estes grupos vulneráveis, os especialistas recomendam um consumo de pescado entre 3 a 4 vezes por semana, enquanto que para a população em geral o consumo de pescado pode ser mais frequente, até 7 vezes por semana.

Estas recomendações foram definidas por um grupo de trabalho promovido pela Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), que integrou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Percorra a galeria acima para descobrir quais peixes deve consumir com cuidado e quais deve privilegiar.

Temas: Peixes

RELACIONADOS

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Saiba que estes peixes podem prejudicar a sua saúde

Os 6 peixes que nenhuma mulher grávida deve comer

Dicas

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Há 2h e 54min

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Há 3h e 24min

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Hoje às 15:30

Por que cortar a ponta da esponja da loiça é tão útil? Descubra aqui

Hoje às 15:00

Esta é a alternativa à SMEG e é quase 5 vezes mais barata

Hoje às 14:30

Rival da Primor chega aos centros comerciais. E dá um descontão na primeira compra

Hoje às 13:30

Não tome estes cinco medicamentos com café

Hoje às 13:00
MAIS

Mais Vistos

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Pais maltratam filhos em supermercado e as imagens causam indignação

23 jun, 10:46

Carina Frias não deixa nada por dizer sobre Diogo Bordin: «É muito bom ator e mentiroso»

23 jun, 11:51

Saiba com que alimentos deve usar folha de alumínio

7 out, 10:23

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Há 3h e 30min

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

Hoje às 15:25

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Hoje às 14:42

Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

Hoje às 11:32

Fotos

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Há 2h e 54min

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Há 3h e 24min

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Há 3h e 30min

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Há 3h e 54min