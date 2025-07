Saiba que estes peixes podem prejudicar a sua saúde

Embora o peixe seja geralmente visto como uma escolha saudável, nem todas as espécies oferecem os mesmos benefícios para a saúde. Algumas podem conter níveis elevados de mercúrio, microplásticos ou outras substâncias prejudiciais. Saiba quais são os peixes que deve evitar e porquê.

O peixe é um elemento fundamental numa alimentação equilibrada e saudável. No entanto, sabia que existem tipos de peixe menos nutritivos e menos benéficos para a saúde que, idealmente, devem ser evitados?

Embora o peixe seja geralmente considerado muito saudável, nem todas as variedades oferecem os mesmos benefícios — tal como acontece com a carne. Segundo o Business Insider espanhol, há espécies que os médicos aconselham a evitar, já que podem causar mais prejuízos do que benefícios, sobretudo se forem consumidas com frequência.

Benefícios do peixe

De facto, o peixe pode ser extremamente benéfico. Espécies como salmão, atum e sardinha são ricas em ómega-3, um ácido gordo essencial que contribui para reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, além de ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Por esse motivo, a sua ingestão é fortemente recomendada.

Além disso, estas variedades costumam ter um preço acessível e podem até ser adquiridas em versão enlatada.

O peixe é igualmente uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, que desempenham um papel essencial no metabolismo e são indispensáveis para manter o sistema nervoso saudável, como explica o Business Insider.

Acresce ainda que o peixe fornece uma quantidade significativa de proteína, fundamental para a reparação e crescimento dos tecidos.

Que tipos de peixe deve evitar no dia a dia

Tal como já referido, o peixe pode ser uma escolha saudável, mas há espécies que os especialistas recomendam limitar ou excluir da dieta, sobretudo aquelas que apresentam teores elevados de mercúrio. Entre elas destacam-se:

Panga (ou peixe-gato)

Este peixe tem sido alvo de controvérsia há já algum tempo, uma vez que é frequentemente proveniente de zonas altamente poluídas. Para além disso, apresenta níveis muito elevados de mercúrio, o que levanta preocupações quanto à sua segurança alimentar.

Tilápia

Embora não seja muito comum em Portugal, é possível encontrá-la ocasionalmente. Apesar de surgir em alguns planos alimentares disponíveis online, deve ser evitada. De acordo com o Business Insider, a tilápia foi classificada como perigosa, devido a diversas questões relacionadas com a segurança alimentar.

Peixe do lago Vitória

Deve evitar-se o consumo de peixe oriundo do lago Vitória, uma vez que espécies como a perca demonstraram conter substâncias nocivas, incluindo pesticidas e mercúrio.

Para além destes casos, é importante ter atenção a espécies de grande porte, que tendem a acumular maiores quantidades de mercúrio, como o lúcio, o espadarte, o peixe-imperador e o atum-rabilho.