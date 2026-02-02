É possível ter uma pele luminosa após os 40 anos. Veja como as japonesas fazem

Os melhores passatempos para quem tem mais de 40 anos

Ter uma pele saudável e luminosa depois dos 40 anos pode parecer um desafio, mas as japonesas mostram que é totalmente possível. Com hábitos simples e cuidados específicos, é possível manter a pele radiante, reduzir sinais de envelhecimento e sentir-se confiante em qualquer idade. Descubra o que faz toda a diferença no dia a dia delas.

A beleza japonesa, conhecida como "J-beauty", tem vindo a conquistar cada vez mais pessoas no mundo dos cuidados de pele, sobretudo entre quem tem mais de 40 anos. A filosofia da J-beauty assenta na delicadeza, paciência e atenção especial à pele, propondo rituais simples, mas eficazes, que ajudam a conservar a saúde e a luminosidade da pele, independentemente da idade.

Entre os passos mais emblemáticos da J-beauty destaca-se a dupla limpeza, que envolve limpar a pele em duas fases: primeiro com um produto à base de óleo, como óleo, bálsamo ou leite, para remover a maquilhagem, e depois com um gel ou espuma à base de água, para eliminar resíduos e impurezas. Este método garante uma pele limpa, equilibrada e pronta para receber outros tratamentos.

Outro ponto crucial é a hidratação, que vai muito além da simples aplicação de água micelar. Nas rotinas japonesas, loções e essências hidratantes ajudam a pele a absorver melhor os produtos, podendo conter ingredientes como ácido hialurónico, arroz fermentado ou outros extratos naturais. Este cuidado não tem como objetivo “esconder a idade”, mas sim melhorar a elasticidade e a saúde da pele.

Segundo o site The Body Optimist, a massagem facial, muitas vezes realizada com utensílios como o gua sha, é outro ritual muito valorizado. Esta técnica estimula a circulação, promove a drenagem e proporciona um brilho imediato à pele, sendo essencial executá-la com suavidade e sem pressão, transformando o momento num acto de relaxamento.

A aplicação em camadas finas de produtos leves, como séruns, hidratantes ou óleos, é igualmente uma característica fundamental da J-beauty. Em vez de sobrecarregar a pele com grandes quantidades de produto, cada camada é aplicada de forma equilibrada, respeitando a evolução natural da pele e adaptando-se às necessidades individuais, utilizando ativos como vitamina C, peptídeos ou ceramidas.

Por fim, a proteção solar diária é considerada essencial, tanto para manter a pele saudável como para a proteger das agressões externas. As fórmulas japonesas são leves, confortáveis e adequadas a todos os tipos de pele.