Para uma pele com aspeto jovem, lave o rosto com água a esta temperatura

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00
Cara
Cara

Descubra a temperatura ideal da água para lavar o rosto e garantir uma pele mais firme.

Muitas pessoas, logo ao acordar, dirigem-se à casa de banho e passam o rosto por água, mesmo que tomem banho mais tarde. Este gesto tornou-se quase automático, servindo para despertar e remover impurezas do rosto. No entanto, a maioria realiza-o de forma incorreta.

Segundo o site The Body Optimist, a escolha da temperatura da água pode parecer um pormenor sem grande relevância, mas é exatamente aí que surge o erro. Há quem prefira água quente, acreditando que esta ajuda a abrir os poros e a limpar melhor a pele. Na realidade, o calor excessivo remove os óleos naturais que protegem a pele, deixando-a seca, irritada e mais suscetível a agressões externas. A sensação de limpeza é momentânea, mas a longo prazo resulta numa pele fragilizada e sem brilho.

Por outro lado, existem os que optam por água fria, pensando que é a melhor forma de tonificar o rosto e «fechar os poros». Embora o frio possa proporcionar uma sensação imediata de frescura e ajudar a reduzir o inchaço, não é eficaz na remoção das impurezas acumuladas durante a noite.

De acordo com especialistas em dermatologia, o segredo está no equilíbrio: a água morna é a mais adequada. Nem demasiado quente nem fria, permite limpar a pele em profundidade sem a agredir, preservando a barreira cutânea natural. Além disso, facilita a remoção de maquilhagem, poluição e excesso de oleosidade, preparando o rosto para os cuidados seguintes.

Temas: Pele Água

