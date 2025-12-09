Dermatologistas alertam que manter isto no duche pode causar infeções na pele

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Guardar certos objetos ou produtos no duche pode parecer inofensivo, mas dermatologistas alertam que esta prática aumenta significativamente o risco de infeções na pele. A humidade constante cria um ambiente propício para bactérias e fungos, tornando alguns hábitos diários mais perigosos do que se pensa.

O tema ganhou destaque depois de o site The Body Optimist divulgar um alerta de dermatologistas sobre um objecto que muitas pessoas mantêm no duche sem pensar duas vezes. Trata-se da lâmina de barbear, frequentemente deixada no espaço do banho por conveniência, mas cuja presença constante naquele ambiente pode comprometer a saúde da pele.

Segundo os especialistas, o problema começa com a humidade permanente que caracteriza a casa de banho durante e após o duche. O vapor e o calor criam condições ideais para a proliferação de bactérias e aceleram a degradação do metal, fazendo com que a lâmina acumule resíduos e perca eficiência mais rapidamente.

O uso contínuo de uma lâmina afetada por estes fatores aumenta o risco de irritações, cortes superficiais e inflamações, como a foliculite. Pequenas entradas na pele tornam-se portas de acesso para microrganismos que podem causar infecções desconfortáveis, especialmente em peles sensíveis ou já fragilizadas.

Para minimizar estes riscos, os dermatologistas recomendam enxaguar bem a lâmina após cada utilização, secá-la cuidadosamente e guardá-la num local seco, longe do vapor do banho. A substituição frequente das lâminas e a aplicação de um cuidado hidratante após o barbear ajudam a manter a pele equilibrada e protegida.

Temas: Pele Duche Dermatologista

