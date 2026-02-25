Descubra como as japonesas mantêm a pele radiante mesmo depois dos 40 anos

Mesmo depois dos 40 anos, é possível ter uma pele luminosa, firme e saudável.

A beleza japonesa, conhecida como J-beauty, tem vindo a conquistar cada vez mais pessoas no universo dos cuidados de pele, especialmente quem tem mais de 40 anos. A filosofia da J-beauty assenta na delicadeza, paciência e atenção especial à pele, promovendo rituais simples, mas eficazes, que ajudam a preservar a saúde e a luminosidade da pele, independentemente da idade.

Um dos passos mais icónicos da J-beauty é a dupla limpeza, que envolve limpar a pele em duas etapas: primeiro com um produto à base de óleo — como óleo, bálsamo ou leite — para remover maquilhagem, e depois com um gel ou espuma à base de água, para eliminar resíduos e impurezas. Este método garante uma pele limpa, equilibrada e pronta para receber outros tratamentos.

Outro elemento fundamental é a hidratação, que vai muito além de simplesmente aplicar água micelar. Nas rotinas japonesas, loções e essências hidratantes ajudam a pele a absorver melhor os produtos e podem incluir ingredientes como ácido hialurónico, arroz fermentado ou outros extratos naturais. Este cuidado não visa “esconder a idade”, mas sim melhorar a elasticidade e a saúde da pele.

De acordo com o site The Body Optimist, a massagem facial, muitas vezes realizada com utensílios como o gua sha, é outro ritual muito apreciado. A técnica estimula a circulação, promove a drenagem e oferece um brilho imediato à pele. O segredo está em executá-la com suavidade, sem pressão, transformando o momento num verdadeiro ato de relaxamento.

A aplicação em camadas finas de produtos leves, como séruns, hidratantes ou óleos, é também uma característica central da J-beauty. Em vez de sobrecarregar a pele com grandes quantidades, cada camada é aplicada de forma equilibrada, respeitando a evolução natural da pele e adaptando-se às necessidades individuais, com ativos como vitamina C, peptídeos ou ceramidas.

Por último, a proteção solar diária é considerada indispensável, tanto para manter a pele saudável como para protegê-la das agressões externas. As fórmulas japonesas são leves e confortáveis, adequadas a todos os tipos de pele.