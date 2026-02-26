Adeus, película aderente colada. Este é o truque que resolve o problema de vez

  Joana Lopes
  • Há 1h e 33min
Película aderente
Película aderente

Se está farto de perder tempo a tentar descolar a película aderente que insiste em ficar colada, temos a solução perfeita.

Os pequenos aborrecimentos do dia a dia na cozinha podem ser surpreendentemente persistentes e a película aderente é um exemplo clássico. Rasgar, puxar e perder a ponta é quase inevitável. 

A boa notícia é que há um truque simples que faz toda a diferença. A criadora de conteúdos Luci Pacheco mostrou, num vídeo, que o segredo não está apenas em cortar a película ao final, mas em um passo intermediário crucial.

Depois de aplicar a película sobre o recipiente, basta puxar um pouco mais do que o necessário e enrolar essa pequena sobra de volta ao redor do rolo antes de cortar com a tesoura.

Com esse gesto simples, a ponta permanece sempre à vista, fácil de agarrar e a próxima utilização torna-se muito mais rápida e prática. 

