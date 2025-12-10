Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Película aderente
Película aderente

Com a chegada do frio, muitas casas sofrem com janelas mal isoladas e correntes de ar. Uma solução económica e que tem conquistado pessoas em vários países é a aplicação de película aderente nas calhas das janelas.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que queremos é que a casa se mantenha quente e acolhedora. Pequenas alterações simples e eficazes podem aumentar a temperatura interior e, ao mesmo tempo, reduzir os gastos com aquecimento.

Uma dica prática e inesperada foi partilhada pela criadora de conteúdos turca na página de Instagram @minha_casa_042: trata-se de impedir a entrada de ar frio pelas janelas de PVC utilizando uma película aderente. Este método é económico, fácil de aplicar e pode fazer uma grande diferença nos dias mais frios.

O procedimento é simples: corte um pedaço de película aderente com o tamanho da parte inferior da janela. Depois, coloque-a na zona onde sente mais corrente de ar. Por fim, pressione bem e feche a janela para selar o espaço.

Com esta técnica, é possível reduzir significativamente a entrada de frio e criar uma barreira eficaz contra correntes de ar.

Temas: Película aderente Janelas Frio Inverno

RELACIONADOS

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

Dicas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

Hoje às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Hoje às 15:49

Diga adeus à desordem. Elimine estes 8 objetos que todos temos na cozinha

Hoje às 15:30

Não gaste dinheiro em cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Hoje às 15:00

Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial

Hoje às 14:30

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Ontem às 18:00
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Hoje às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Hoje às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Hoje às 09:55

Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»

Hoje às 10:05

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Hoje às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Ontem às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fora do Estúdio

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

Hoje às 15:21

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Hoje às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Ontem às 15:32

Fotos

Pais abandonam filhas de 4 e 9 anos em casa no Natal com refeições congeladas e partem de férias para o México

Hoje às 17:00

Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Hoje às 16:30

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

Hoje às 16:00