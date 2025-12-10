Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Com a chegada do frio, muitas casas sofrem com janelas mal isoladas e correntes de ar. Uma solução económica e que tem conquistado pessoas em vários países é a aplicação de película aderente nas calhas das janelas.
Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que queremos é que a casa se mantenha quente e acolhedora. Pequenas alterações simples e eficazes podem aumentar a temperatura interior e, ao mesmo tempo, reduzir os gastos com aquecimento.
Uma dica prática e inesperada foi partilhada pela criadora de conteúdos turca na página de Instagram @minha_casa_042: trata-se de impedir a entrada de ar frio pelas janelas de PVC utilizando uma película aderente. Este método é económico, fácil de aplicar e pode fazer uma grande diferença nos dias mais frios.
O procedimento é simples: corte um pedaço de película aderente com o tamanho da parte inferior da janela. Depois, coloque-a na zona onde sente mais corrente de ar. Por fim, pressione bem e feche a janela para selar o espaço.
Com esta técnica, é possível reduzir significativamente a entrada de frio e criar uma barreira eficaz contra correntes de ar.